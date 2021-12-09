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09.12
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А сколько у вас остаётся денег от зарплаты после оплаты всех счетов, продуктов?

9:07:0612/9/2021
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Свободные деньги, в общем, те, что можно было бы отложить.

Россияне зарабатывают разные суммы. Фото: Pixabay.com

В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:

А сколько у вас остаётся денег от зарплаты после оплаты всех счетов, продуктов и т.п.. Свободные деньги, в общем, те, что можно было бы отложить.

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