В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
А сколько у вас остаётся денег от зарплаты после оплаты всех счетов, продуктов и т.п.. Свободные деньги, в общем, те, что можно было бы отложить.
Свободные деньги, в общем, те, что можно было бы отложить.
В рубрику "Сообщи свои новости" написал житель Бердска:
А сколько у вас остаётся денег от зарплаты после оплаты всех счетов, продуктов и т.п.. Свободные деньги, в общем, те, что можно было бы отложить.
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