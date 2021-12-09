Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро

В Москве в одном из метро произошла очередная драка. Известно, что группа выходцев из средней Азии приставала к молодой паре, за них заступился прохожий, которым оказался 28-летний мужчина. Ситуация привела к тому, что злоумышленники толпой набросились на пострадавшего и принялись бить его по голове руками и ногами. Когда молодой человек предлагал решить вопрос «Один на один», его молча продолжили избивать толпой, пишет Telegram-канал «Подслушано в чайхане».
Пока неизвестно, удалось ли установить личности нападавших и задержать их.
В начале октября в метро Москвы Роман Ковалев вступился за женщину прямо в вагоне. Ее оскорбляли трое дагестанцев. В результате конфликта Роман был избит тремя людьми. После их удалось задержать. А Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин наградил Ковалева медалью.