Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу

10:50:2112/9/2021
0

Накануне в сети появился первый трейлер нового сезона «Секса в большом городе». В нем будет 10 серий. В главных ролях опять будут подруги, которые живут в центре Нью-Йорка.

Крис Нот о ненависти внутри сериала "Секс в большом городк". Фото: Instagram
chrisnothofficial

Крис Нот, сыгравший в сериале «Секс в большом городе» «мужчину мечты» Кэри Бредшоу заявил, что героини ненавидят друг друга. Так он прокомментировал отказ Ким Кэтролл от участия в ремейке сериала. Он считает, что между Ким и Сарой Джесикой Паркер существует давний конфликт. Все началось с 2004 года, тогда Ким не устроила разницы в гонорарах, потому что Паркер заплатили в несколько раз больше, чем ей.

А в 2018 году Сара Джессика Паркер поддержала актрису и выразила соболезнования из-за смерти ее брата. Но Ким не стала воспринимать всерьез ее слова и обвинила коллегу в лицемерии. Также Нот рассказал, что искренне не понимает, откуда взялась ненависть Ким в сторону Сары. Он рассказал, что уважает обеих актрис, из-за чего ему неприятно выслушивать оскорбления Паркер. Крис думает, что должен встать на защиту девушке.

– Я знаю, что чувствует Кира, но я также близок и с Сарой Джессикой, и то, что Кэтролл о ней говорит, совсем не похоже на Паркер. Я думал, что Ким не нравился тот факт, что она просто великолепна в шоу. Но кто-то уходит по своим причинам, я не могу сказать, что у нее произошло, сообщил актер.

Накануне в сети появился первый трейлер нового сезона «Секса в большом городе». В нем будет 10 серий. В главных ролях опять будут подруги, которые живут в центре Нью-Йорка: Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк. Они, женщины после 50, будут продолжать искать настоящую любовь. Премьера запланирована на 9 декабря.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
шоусериалненавистьсъемкиактрисы
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы смотрели сериал?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла5
Пассажиры самолета Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске, были готовы к смерти2
Изменял жене: Градский за пару лет до смерти завел роман с молодой участницей «Голоса»1
«Алла Дробинская трубочку не берет»: В Бердске 14-летний ребенок не может пройти обследование головного мозга. Аппарат РЭГ не работает с февраля, сказали отцу в ЦГБ8

Последние новости

Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
10:50:21 12/9/2021
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
Бердск«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети
10:41:37 12/9/2021
«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети
Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста
10:38:58 12/9/2021
Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста
В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником
10:30:47 12/9/2021
В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником
Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро
10:10:52 12/9/2021
Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро
Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца
9:50:34 12/9/2021
Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца
БердскЦГБ Бердска ищет начальника отдела на зарплату 45 000 рублей в месяц
9:47:08 12/9/2021
ЦГБ Бердска ищет начальника отдела на зарплату 45 000 рублей в месяц
В России пассажирам без QR-кода не будут возвращать деньги за авиабилеты
9:19:06 12/9/2021
В России пассажирам без QR-кода не будут возвращать деньги за авиабилеты
В Новосибирске полицейский пошел под суд за взятку лапшой «Роллтон»
9:02:18 12/9/2021
В Новосибирске полицейский пошел под суд за взятку лапшой «Роллтон»
Подробный восточный гороскоп на 2022 год: что ждет каждого согласно году рождения
9:00:00 12/9/2021
Подробный восточный гороскоп на 2022 год: что ждет каждого согласно году рождения