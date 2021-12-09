Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу

Крис Нот, сыгравший в сериале «Секс в большом городе» «мужчину мечты» Кэри Бредшоу заявил, что героини ненавидят друг друга. Так он прокомментировал отказ Ким Кэтролл от участия в ремейке сериала. Он считает, что между Ким и Сарой Джесикой Паркер существует давний конфликт. Все началось с 2004 года, тогда Ким не устроила разницы в гонорарах, потому что Паркер заплатили в несколько раз больше, чем ей.
А в 2018 году Сара Джессика Паркер поддержала актрису и выразила соболезнования из-за смерти ее брата. Но Ким не стала воспринимать всерьез ее слова и обвинила коллегу в лицемерии. Также Нот рассказал, что искренне не понимает, откуда взялась ненависть Ким в сторону Сары. Он рассказал, что уважает обеих актрис, из-за чего ему неприятно выслушивать оскорбления Паркер. Крис думает, что должен встать на защиту девушке.
– Я знаю, что чувствует Кира, но я также близок и с Сарой Джессикой, и то, что Кэтролл о ней говорит, совсем не похоже на Паркер. Я думал, что Ким не нравился тот факт, что она просто великолепна в шоу. Но кто-то уходит по своим причинам, я не могу сказать, что у нее произошло, сообщил актер.
Накануне в сети появился первый трейлер нового сезона «Секса в большом городе». В нем будет 10 серий. В главных ролях опять будут подруги, которые живут в центре Нью-Йорка: Кэрри Брэдшоу, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк. Они, женщины после 50, будут продолжать искать настоящую любовь. Премьера запланирована на 9 декабря.