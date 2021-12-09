В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником

В Ачинске подруга сотрудницы банка, пропавшей в день исчезновения из банка 22 млн рублей, рассказала о девушке. Известно, подруга не верит в то, что Анна могла совершить суицид. Также девушка заявляет, что они являются подругами с самого детства, а в последний раз видели за несколько дней до случившегося. Признаков расстройств по какому-либо поводу у нее не наблюдалось.
– Она очень добрый, приветливый, отзывчивый человек, я не верю в то, что она могла такое совершить. Никакого негатива никогда не видела, она всегда держала улыбку на лице, – говорит подруга.
Также по словам девушки, у мужа Анны были долги, однако девушка сообщает, не вдавалась в подробности финансового положения ее супруга. По информации девушки, у супругов все было хорошо, однако они не особо делились личной жизнью друг с другом.
Мать пропавшей Анны обратилась в отделение полиции 7 декабря. Она заявила, что ее дочь пропала. Мобильного телефона у нее с собой не было. В тот же день в полицию обратились руководители банка с заявление о том, что с 3 по 7 декабря из банка было похищено до 22 млн рублей. Известно, что пропавшую девушку-кассира подозревают в ограблении финансового учреждения.