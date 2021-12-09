Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником

10:30:4712/9/2021
0

Мать пропавшей Анны обратилась в отделение полиции 7 декабря. Она заявила, что ее дочь пропала. Мобильного телефона у нее с собой не было. В тот же день в полицию обратились руководители банка с заявление о том, что с 3 по 7 декабря из банка было похищено до 22 млн рублей.

Сотрудница банка, которую обвиняют в похищении 22 млн рублей, была замужем за мужчиной с долгами. Фото: Pixabay.com

В Ачинске подруга сотрудницы банка, пропавшей в день исчезновения из банка 22 млн рублей, рассказала о девушке. Известно, подруга не верит в то, что Анна могла совершить суицид. Также девушка заявляет, что они являются подругами с самого детства, а в последний раз видели за несколько дней до случившегося. Признаков расстройств по какому-либо поводу у нее не наблюдалось.

– Она очень добрый, приветливый, отзывчивый человек, я не верю в то, что она могла такое совершить. Никакого негатива никогда не видела, она всегда держала улыбку на лице, – говорит подруга.

Также по словам девушки, у мужа Анны были долги, однако девушка сообщает, не вдавалась в подробности финансового положения ее супруга. По информации девушки, у супругов все было хорошо, однако они не особо делились личной жизнью друг с другом.

Мать пропавшей Анны обратилась в отделение полиции 7 декабря. Она заявила, что ее дочь пропала. Мобильного телефона у нее с собой не было. В тот же день в полицию обратились руководители банка с заявление о том, что с 3 по 7 декабря из банка было похищено до 22 млн рублей. Известно, что пропавшую девушку-кассира подозревают в ограблении финансового учреждения.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
долгипохищениепропажакража
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Жертва или преступник?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Звезда «Дома-2» Яна Швецова сутки ждала скорую помощь для ребенка в Екатеринбурге
Пассажиры самолета Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске, были готовы к смерти2
Изменял жене: Градский за пару лет до смерти завел роман с молодой участницей «Голоса»1
«Алла Дробинская трубочку не берет»: В Бердске 14-летний ребенок не может пройти обследование головного мозга. Аппарат РЭГ не работает с февраля, сказали отцу в ЦГБ8

Последние новости

В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником
10:30:47 12/9/2021
В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником
Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро
10:10:52 12/9/2021
Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро
Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца
9:50:34 12/9/2021
Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца
БердскЦГБ Бердска ищет начальника отдела на зарплату 45 000 рублей в месяц
9:47:08 12/9/2021
ЦГБ Бердска ищет начальника отдела на зарплату 45 000 рублей в месяц
Звезда «Дома-2» Яна Швецова сутки ждала скорую помощь для ребенка в Екатеринбурге
9:41:30 12/9/2021
Звезда «Дома-2» Яна Швецова сутки ждала скорую помощь для ребенка в Екатеринбурге
В России пассажирам без QR-кода не будут возвращать деньги за авиабилеты
9:19:06 12/9/2021
В России пассажирам без QR-кода не будут возвращать деньги за авиабилеты
В Новосибирске полицейский пошел под суд за взятку лапшой «Роллтон»
9:02:18 12/9/2021
В Новосибирске полицейский пошел под суд за взятку лапшой «Роллтон»
Подробный восточный гороскоп на 2022 год: что ждет каждого согласно году рождения
9:00:00 12/9/2021
Подробный восточный гороскоп на 2022 год: что ждет каждого согласно году рождения
БердскРегионы России вводят дистанционное обучение в декабре 2021 года из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса: Когда Бердск уйдет на удаленку, ответила власть
8:54:36 12/9/2021
Регионы России вводят дистанционное обучение в декабре 2021 года из-за гриппа, ОРВИ и коронавируса: Когда Бердск уйдет на удаленку, ответила власть
Сын идеолога американской политики Бжезинского предложил нанести «предупреждающий удар» по России
8:50:39 12/9/2021
Сын идеолога американской политики Бжезинского предложил нанести «предупреждающий удар» по России