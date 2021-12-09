Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова

Директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова скончалась после продолжительной болезни, такое заявление появилось на сайте фонда. По словам представителей организации, фонд стал большим ведомством, которому доверяют пожертвования, которые направляются всем нуждающимся. Она посвятила фонду последние девять лет своей жизни. Также сообщается, что его деятельность не будет приостановлена.
– Сегодня ночью Умерла Алена Мешкова, она была человеком с огромным сердцем. Не передать словами горечи этой утраты. Соболезнуем всем родным и близким, – говорится в сообщении.
Благотворительный фон Константина Хабенского существует с 2008 года. Он помогает детям и молодым людям с опухолями в головном мозге и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд занимается оплатой лечения и организацией реабилитационных программ. Также проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.
Известно, что за 13 лет работы фонда помощь получили более 3 тыс. людей. А более 8,5 тыс. членов их семей приняли участие в реабилитационных программах. ТАкже фонд помог 7 тыс. врачей принять участие в различных образовательных курсах. а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для десяти медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.