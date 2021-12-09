Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова

11:05:4412/9/2021
0

Благотворительный фон Константина Хабенского существует с 2008 года. Он помогает детям и молодым людям с опухолями в головном мозге и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни.

Алена Машко – директор благотворительно фонда Хабенского умерла. Фото: Официальный сайт благотворительного фонда Константина Хабенского.

Директор благотворительного фонда Константина Хабенского Алена Мешкова скончалась после продолжительной болезни, такое заявление появилось на сайте фонда. По словам представителей организации, фонд стал большим ведомством, которому доверяют пожертвования, которые направляются всем нуждающимся. Она посвятила фонду последние девять лет своей жизни. Также сообщается, что его деятельность не будет приостановлена.

– Сегодня ночью Умерла Алена Мешкова, она была человеком с огромным сердцем. Не передать словами горечи этой утраты. Соболезнуем всем родным и близким, – говорится в сообщении.

Благотворительный фон Константина Хабенского существует с 2008 года. Он помогает детям и молодым людям с опухолями в головном мозге и спинного мозга вовремя получать необходимую медицинскую помощь и возвращаться к полноценной жизни. Фонд занимается оплатой лечения и организацией реабилитационных программ. Также проводит информационную работу с родителями, с помощью курсов и тренингов повышает квалификацию врачей, помогает оснащать профильные отделения российских медицинских учреждений.

Известно, что за 13 лет работы фонда помощь получили более 3 тыс. людей. А более 8,5 тыс. членов их семей приняли участие в реабилитационных программах. ТАкже фонд помог 7 тыс. врачей принять участие в различных образовательных курсах. а 108 поставок современного высокотехнологичного оборудования были реализованы для десяти медицинских учреждений Москвы и Санкт-Петербурга.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
смертьгибельутрата
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы жертвуете деньги на благотворительность?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла5
Пассажиры самолета Магадан — Новосибирск, экстренно севшего в Иркутске, были готовы к смерти2
Изменял жене: Градский за пару лет до смерти завел роман с молодой участницей «Голоса»1
«Алла Дробинская трубочку не берет»: В Бердске 14-летний ребенок не может пройти обследование головного мозга. Аппарат РЭГ не работает с февраля, сказали отцу в ЦГБ8

Последние новости

Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
11:05:44 12/9/2021
Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске
11:03:19 12/9/2021
Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске
Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать
11:00:58 12/9/2021
Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
10:50:21 12/9/2021
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
Бердск«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети
10:41:37 12/9/2021
«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети
Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста
10:38:58 12/9/2021
Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста
В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником
10:30:47 12/9/2021
В Ачинске муж кассирши банка, пропавшей с 22 миллионами рублей, был должником
Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро
10:10:52 12/9/2021
Мигранты жестоко запинали прохожего, заступившегося за молодую пару, в столичном метро
Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца
9:50:34 12/9/2021
Суд Москвы отклонил иск Земфиры в адрес оскорбившего ее писателя Евгения Гришковца
БердскЦГБ Бердска ищет начальника отдела на зарплату 45 000 рублей в месяц
9:47:08 12/9/2021
ЦГБ Бердска ищет начальника отдела на зарплату 45 000 рублей в месяц