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Пенсионному фонду перевели около 8 млрд рублей, изъятых чиновников-коррупционеров за два года

11:13:3312/9/2021
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Кроме денег, в Росимущество, Минкульт и Гохран передано более полутора тысяч объектов, среди которых недвижимость, элементы роскоши и предметы, представляющие культурную ценность.

пфр
В ПФР переводят деньги, изъятые у чиновников. Фото: Flickr

Изъятые деньги чиновников и членов их семей, которые не смогли доказать их легальность, передаются в ПФР. Оказывается, в Пенсионный фонд уже было направлено более 7,7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.

- В 2020-2021 годах изъяты и переданы в доход государства более 7,7 млрд рублей, законность получения которых должниками не подтверждена, - сообщили в ФССП.

В ведомстве отметили, что кроме денег у чиновников и членов их семей изымались объекты недвижимости, предметы роскоши, и имущество, которое представляет культурную ценность. Такие объекты передаются по решению суда в Росимущество, Гохран и Министерство культуры. Их уже не менее полутора тысяч

Недвижимость и автомобили — половина изъятого у чиновников имущества, пояснили в ФССП.

- Например, в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении должников в рамках одного из гражданских дел, уполномоченным органам передано для обращения в доход государства 533 объекта - 504 земельных участка и 29 объектов недвижимости, - сообщили в ведомстве, не уточняя, кому принадлежало данное имущество.

Закон о переводе денежных средств и объектов, изъятых у чиновников начал действовать с 2013 года.

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Куда из ПФР все девается контролируют?

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