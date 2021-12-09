Пенсионному фонду перевели около 8 млрд рублей, изъятых чиновников-коррупционеров за два года

Изъятые деньги чиновников и членов их семей, которые не смогли доказать их легальность, передаются в ПФР. Оказывается, в Пенсионный фонд уже было направлено более 7,7 миллиардов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной службы судебных приставов.
- В 2020-2021 годах изъяты и переданы в доход государства более 7,7 млрд рублей, законность получения которых должниками не подтверждена, - сообщили в ФССП.
В ведомстве отметили, что кроме денег у чиновников и членов их семей изымались объекты недвижимости, предметы роскоши, и имущество, которое представляет культурную ценность. Такие объекты передаются по решению суда в Росимущество, Гохран и Министерство культуры. Их уже не менее полутора тысяч
Недвижимость и автомобили — половина изъятого у чиновников имущества, пояснили в ФССП.
- Например, в рамках исполнительных производств, возбужденных в отношении должников в рамках одного из гражданских дел, уполномоченным органам передано для обращения в доход государства 533 объекта - 504 земельных участка и 29 объектов недвижимости, - сообщили в ведомстве, не уточняя, кому принадлежало данное имущество.
Закон о переводе денежных средств и объектов, изъятых у чиновников начал действовать с 2013 года.