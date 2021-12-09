Избивший девушку прямо на дороге таксист оказался ее возлюбленным: Так жестко они решили порвать отношения

В Ярославле в центре произошла драка таксиста с девушкой, кадры которой попали в Сеть. Таксист, наносивший девушке удары, рассказал как все было на самом деле.
Очевидец снял, как девушка вышла из машины и пнула ее, в это время еще один пассажир попытался оттащить ее от автомобиля, а водитель вышел из салона и несколько раз ударил девушку по лицу, после чего начал драться с мужчиной.
Максим Агапов — тот самый водитель - рассказал для РЕН ТВ, что дрался не с клиенткой, а со своей девушкой, с которой на тот момент еще был в отношениях. Он пояснил, что перепалка у них началась в торговом центре «Каширская Плаза». Он уже собирался заявить о расставании и шел через весь торговый центр, осыпаемый ее оскорблениями. Он хотел быстрее покинуть здание , но девушка не давала этого сделать, потом выйдя на улицу она два раза ударила Максима по лицу, но всего этого на видео, конечно, нет. Потом она стала ногой бить по машине, причем делала это уже не в первый раз, что и стало последней каплей.
- Она дальше продолжала пинать автомобиль. Видя, что я открыл дверь, выйдя, мне пришлось применить небольшое физическое воздействие, прижав ее, и убрать ее непосредственно из автомобиля, - вспоминает таксист.
По его словам, очевидец, опубликовавший снятое видео, решил просто хайпануть.