Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Избивший девушку прямо на дороге таксист оказался ее возлюбленным: Так жестко они решили порвать отношения

12:02:5012/9/2021
0

Таксист, ставший «героем» ролика, рассказал, как все было на самом деле. По его словам очевидец, опубликовавший кадры, решил заработать на хайпе.

В Ярославле водитель такси избил девушку. Фото: Скриншот

В Ярославле в центре произошла драка таксиста с девушкой, кадры которой попали в Сеть. Таксист, наносивший девушке удары, рассказал как все было на самом деле.

Очевидец снял, как девушка вышла из машины и пнула ее, в это время еще один пассажир попытался оттащить ее от автомобиля, а водитель вышел из салона и несколько раз ударил девушку по лицу, после чего начал драться с мужчиной.

Максим Агапов — тот самый водитель - рассказал для РЕН ТВ, что дрался не с клиенткой, а со своей девушкой, с которой на тот момент еще был в отношениях. Он пояснил, что перепалка у них началась в торговом центре «Каширская Плаза». Он уже собирался заявить о расставании и шел через весь торговый центр, осыпаемый ее оскорблениями. Он хотел быстрее покинуть здание , но девушка не давала этого сделать, потом выйдя на улицу она два раза ударила Максима по лицу, но всего этого на видео, конечно, нет. Потом она стала ногой бить по машине, причем делала это уже не в первый раз, что и стало последней каплей.

- Она дальше продолжала пинать автомобиль. Видя, что я открыл дверь, выйдя, мне пришлось применить небольшое физическое воздействие, прижав ее, и убрать ее непосредственно из автомобиля, - вспоминает таксист.

По его словам, очевидец, опубликовавший снятое видео, решил просто хайпануть.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
избиениетаксистдевушкапара
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы относитесь к БДСМ?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла5
Изменял жене: Градский за пару лет до смерти завел роман с молодой участницей «Голоса»1
«Алла Дробинская трубочку не берет»: В Бердске 14-летний ребенок не может пройти обследование головного мозга. Аппарат РЭГ не работает с февраля, сказали отцу в ЦГБ8
Родные велосипедиста, которого насмерть сбили в Бердске, примирились с виновником аварии

Последние новости

Под Новосибирском сгорел склад с мороженым компании "Русский холод" на площади 2000 кв. метров
11:41:44 12/9/2021
Под Новосибирском сгорел склад с мороженым компании "Русский холод" на площади 2000 кв. метров
В популярном мультсериале «Южный парк» появился эпизод о поисках происхождения коронавируса
11:30:02 12/9/2021
В популярном мультсериале «Южный парк» появился эпизод о поисках происхождения коронавируса
С Днем футбола! Поздравления и открытки для настоящих спортсменов 10 декабря
11:15:48 12/9/2021
С Днем футбола! Поздравления и открытки для настоящих спортсменов 10 декабря
Пенсионному фонду перевели около 8 млрд рублей, изъятых чиновников-коррупционеров за два года
11:13:33 12/9/2021
Пенсионному фонду перевели около 8 млрд рублей, изъятых чиновников-коррупционеров за два года
Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
11:05:44 12/9/2021
Скончалась директор благотворительного фонда Хабенского Алена Мешкова
Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске
11:03:19 12/9/2021
Уникальный случай заражения одновременно коронавирусом и гриппом выявили у ребенка в Новосибирске
Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать
11:00:58 12/9/2021
Что может помочь каждому в избавлении от бед и печалей: какой обряд по народным поверьям нужно провести 10 декабря и почему строго нельзя шить и вязать
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
10:50:21 12/9/2021
Главный герой «Секса в большом городе» Крис Нот рассказал о ненависти актрис друг к другу
Бердск«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети
10:41:37 12/9/2021
«Хоть бы последние штаны не сняли»: Жители Бердска в ужасе от взлетевших на 30% цен на хлеб - хлебопроизводители «винят» торговые сети
Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста
10:38:58 12/9/2021
Госдума отклонила закон о возврате прежнего пенсионного возраста