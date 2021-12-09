Под Новосибирском сгорел склад с мороженым компании "Русский холод" на площади 2000 кв. метров

Крупный пожар на складе с мороженым в Краснообске потушили к вечеру 9 декабря, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.
— Сейчас пожарные еще остаются на месте, они занимаются разбором обгоревших конструкций. Предварительная причина пожара пока неизвестна, ее установят позже дознаватели МЧС, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.
Возгорание на складе компании "Русский холод" произошло около 11.00 четверга. Его площадь составила 2000 кв. метров. В результате пожара никто из людей никто не пострадал. Дознавателям предстоит оценить ущерб.
На реагирование привлечены 58 человек и 18 единиц техники, от МЧС России 39 человек и 11 человек.