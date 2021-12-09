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Под Новосибирском сгорел склад с мороженым компании "Русский холод" на площади 2000 кв. метров

11:41:4412/9/2021
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Крупный пожар в Краснообске тушили почте весь день. Сейчас спасатели занимаются разбором обгоревших конструкций. Причина пожара пока не установлена.

Пожар на складе с мороженым под Новосибирском потушили. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Крупный пожар на складе с мороженым в Краснообске потушили к вечеру 9 декабря, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

— Сейчас пожарные еще остаются на месте, они занимаются разбором обгоревших конструкций. Предварительная причина пожара пока неизвестна, ее установят позже дознаватели МЧС, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Возгорание на складе компании "Русский холод" произошло около 11.00 четверга. Его площадь составила 2000 кв. метров. В результате пожара никто из людей никто не пострадал. Дознавателям предстоит оценить ущерб.

На реагирование привлечены 58 человек и 18 единиц техники, от МЧС России 39 человек и 11 человек.

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мороженоесгорел складпричина пожараущерб.ГУ МЧС по НСО
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