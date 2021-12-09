Загоревшаяся на крыльце больницы в Уфе пенсионерка находится в тяжелом состоянии

В Уфе перед зданием больницы днем 9 декабря загорелась женщина. Вспыхнула 64-летняя пенсионерка.
Сейчас она находится в тяжелом состоянии, передает ГорОбзор.ру со ссылкой на минздраве Башкирии.
Инцидент произошел в четверг утром. Пострадавшую увидел инженер по пожарной безопасности железнодорожной больницы. Он сообщил о произошедшем в пожарную службу, а сам схватил огнетушитель и побежал тушить горящего человека. Пламя на верхней одежде ему удалось сбить, сообщили в региональном управлении МЧС.
С ожогами второй степени пострадавшую госпитализировали. Обстоятельства случившегося сейчас устанавливают правоохранители.