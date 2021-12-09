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Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"

1:14:3112/9/2021
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Причиной агрессии в отношении посетителей МФЦ Глазов назвал их «веру в коронавирус». По официальной версии, он начал стрелять после просьбы надеть маску.

Допрос Сергея Глазова. Фото: Скриншот видео СКР

После стрельбы в МФЦ «Рязанский» задержанный Сергей Глазов дает показания следователям. По сообщению источника «Коммерсанта» мужчина рассказал, что заставило его применить оружие.

Нападавший пояснил, что с целью защититься от "уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией" он переделал охолощенный пистолет в боевое оружие. Посетители, в которых он производил выстрелы, были виноваты в том, что «верили в коронавирус».

По данным издания Глазову проведут судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского.

7 декабря в дневное время в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице были застрелены два человека - сотрудник МФЦ и охранник. Ранены еще четверо, среди которых десятилетняя девочка.

Незарегистрированное оружие, переделанное под боевое, заклинило на четвертом выстреле, всего у нападавшего было более 20 патронов, кроме того, у мужчины на момент нападения была крупная сумма денег в рублях и валюте. В тот день он пришел получать новый паспорт.

Стало известно, что 9 декабря суд арестовал Глазова на два месяца. Его отправили в СИЗО.

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стрельбапострадавшиемфцпросьба надеть маскуСергей Глазов
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