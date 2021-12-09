Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"

После стрельбы в МФЦ «Рязанский» задержанный Сергей Глазов дает показания следователям. По сообщению источника «Коммерсанта» мужчина рассказал, что заставило его применить оружие.
Нападавший пояснил, что с целью защититься от "уголовного общества, порожденного выдуманной коронавирусной инфекцией" он переделал охолощенный пистолет в боевое оружие. Посетители, в которых он производил выстрелы, были виноваты в том, что «верили в коронавирус».
По данным издания Глазову проведут судебно-психиатрическую экспертизу в НИИ имени Склифосовского.
7 декабря в дневное время в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице были застрелены два человека - сотрудник МФЦ и охранник. Ранены еще четверо, среди которых десятилетняя девочка.
Незарегистрированное оружие, переделанное под боевое, заклинило на четвертом выстреле, всего у нападавшего было более 20 патронов, кроме того, у мужчины на момент нападения была крупная сумма денег в рублях и валюте. В тот день он пришел получать новый паспорт.
Стало известно, что 9 декабря суд арестовал Глазова на два месяца. Его отправили в СИЗО.