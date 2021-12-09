Самый долгий коронавирус в мире: Пациентка выздоровела после 318 дней лечения

Пациентка из России с ослабленным иммунитетом вылечилась от коронавируса. Болезнь длилась 318 дней и завершилась выздоровлением. История болезни женщины с ослабленным иммунитетом была опубликована на портале Research Square.
- За 318 дней заболевания геном SARS-CoV-2 претерпел в общей сложности 40 изменений, 34 из которых присутствовали к концу периода исследования, - говорится в сообщении.
В исследовании указывается, что в подавляющем большинстве коронавирус — острое заболевание, длящееся 1-2 недели. Однако в данном случае речь идет о пациентке, у которой есть сопутствующие заболевания и ослаблен иммунитет.
Инфицирование произошло в апреле 2020 года. У нее был выявлен вариант ковида, обнаруженный на ферме у норок в Дании, однако пациентка уверила, что не была на звероферме и вообще не выезжала за пределы страны. У зараженной оказалось заболевание - диффузная B-клеточная неходжкинская лимфома (один из видов рака крови), усложнившее процесс выздоровления.
Ученые, которые изучали данный случай, рассказали, что у людей, которые находились на длительном лечении с подавленным иммунитетом, есть большая вероятность стать инкубатором для мутирующих штаммов коронавируса. В указанном случае новая модификация коронавируса не распространилась.