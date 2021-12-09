Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео

1:31:4712/9/2021
0

За несколько дней до этого она запланировала самоубийство, написала предсмертные записки, выпила какие-то таблетки и попала в больницу, откуда сбежала. Ее объявили в розыск.

Кража кассиршей миллионов из российского банка попала на видео. Фото: НТВ

В Ачинске Красноярского края продолжают искать пропавшую в начале декабря с 22,5 млн рублей кассира "Альфа-банка" Анну Григорьеву.

7 декабря в отделении банка, где 30-летняя женщина работала кассиром, обнаружили пропажу крупной суммы денег. За несколько дней до этого она запланировала самоубийство, написала предсмертные записки. В одной из них, адресованной начальнице, она изложила, что три года ей кто-то угрожает и заставляет «так делать».

Как сообщают СМИ, Анна якобы выпила какие-то таблетки и попала в больницу, откуда сбежала.

А 9 декабря МВД показало видео кражи кассиршей денег из банка в Ачинске.

На кадрах видно, как женщина открывает сейфы, складывает деньги в коробки, а потом уносит их.

В банке пропали 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. В сумме около 23 млн рублей. Полицейские установили причастность к краже кассира банка 1991 года рождения.

Стоит отметить, что об исчезновении Анны в полицию заявила ее мать.

Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ -«Присвоение или растрата».

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла5
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 декабря 2021 в России и мире
«Алла Дробинская трубочку не берет»: В Бердске 14-летний ребенок не может пройти обследование головного мозга. Аппарат РЭГ не работает с февраля, сказали отцу в ЦГБ11
Родные велосипедиста, которого насмерть сбили в Бердске, примирились с виновником аварии

Последние новости

Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео
1:31:47 12/9/2021
Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео
Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"
1:14:31 12/9/2021
Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"
Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют
1:00:59 12/9/2021
Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют
Авиадиспетчер: Самолет в Протасевичем посадили в Минске по приказу КГБ ради ареста главреда Telegram-канала NEXTA
12:54:23 12/9/2021
Авиадиспетчер: Самолет в Протасевичем посадили в Минске по приказу КГБ ради ареста главреда Telegram-канала NEXTA
Путину предложили выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител
12:34:38 12/9/2021
Путину предложили выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител
Загоревшаяся на крыльце больницы в Уфе пенсионерка находится в тяжелом состоянии
12:15:20 12/9/2021
Загоревшаяся на крыльце больницы в Уфе пенсионерка находится в тяжелом состоянии
В Международный день прав животных милейшие открытки и поздравление на 10 декабря
12:15:08 12/9/2021
В Международный день прав животных милейшие открытки и поздравление на 10 декабря
Избивший девушку прямо на дороге таксист оказался ее возлюбленным: Так жестко они решили порвать отношения
12:02:50 12/9/2021
Избивший девушку прямо на дороге таксист оказался ее возлюбленным: Так жестко они решили порвать отношения
Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в декабре 2021 года
12:00:52 12/9/2021
Плохие и хорошие дни лунного календаря для квашения капусты в декабре 2021 года
Под Новосибирском сгорел склад с мороженым компании "Русский холод" на площади 2000 кв. метров
11:41:44 12/9/2021
Под Новосибирском сгорел склад с мороженым компании "Русский холод" на площади 2000 кв. метров