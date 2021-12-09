Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео

В Ачинске Красноярского края продолжают искать пропавшую в начале декабря с 22,5 млн рублей кассира "Альфа-банка" Анну Григорьеву.
7 декабря в отделении банка, где 30-летняя женщина работала кассиром, обнаружили пропажу крупной суммы денег. За несколько дней до этого она запланировала самоубийство, написала предсмертные записки. В одной из них, адресованной начальнице, она изложила, что три года ей кто-то угрожает и заставляет «так делать».
Как сообщают СМИ, Анна якобы выпила какие-то таблетки и попала в больницу, откуда сбежала.
А 9 декабря МВД показало видео кражи кассиршей денег из банка в Ачинске.
На кадрах видно, как женщина открывает сейфы, складывает деньги в коробки, а потом уносит их.
В банке пропали 15 млн рублей, 49,5 тыс. долларов и 49,2 тыс. евро. В сумме около 23 млн рублей. Полицейские установили причастность к краже кассира банка 1991 года рождения.
Стоит отметить, что об исчезновении Анны в полицию заявила ее мать.
Возбуждено уголовное дело по ст. 160 УК РФ -«Присвоение или растрата».