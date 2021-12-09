Путин обеспокоен утечкой персональных данных россиян ради обмана мошенниками

В ходе встречи российского президента Владимира Путина с Советом по правам человека 9 декабря были подняты проблемы граждан страны. В их числе и мошенничества, от которых страдают простые граждане.
Зачастую все это происходит по причине утечки персональных данных граждан. Путин отметил, что различные компании и платформы следят за россиянами, что не может не беспокоить. Глава государства заявил, что необходимо организовать работу по устранению угроз на просторах интернета. В обращении к СПЧ, опубликованному на сайте Кремля, Владимир Путин отметил необходимость обезопасить обычных людей от мошенников.
- Одна из них – защита граждан от мошенников в финансовой сфере, которые оставили без жилья, буквально на улице, десятки тысяч людей. Совет настойчиво поднимал этот вопрос, и в результате были внесены поправки в закон о деятельности кредитно-потребительских кооперативов, что позволило запретить выдачу кредитов под залог единственного жилья и поставило заслон мошенническим схемам микрокредитных организаций, - заявил президент.