Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Обожженную на пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату

3:09:5512/9/2021
0

Певицу продолжат лечить в ожоговом отделении больницы. К ней никого не пускают, кроме родных. Она свяжется с поклонниками, когда посчитает нужным.

Марина Хлебникова переведена в ожоговое отделение. Фото: Instagram/marina_hlebnikova_official

Представители певицы Марины Хлебниковой сообщили, что ее состояние стабилизировалось. Информация об этом появилась в Instagram на странице вокалистки.

- Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова! - сказано в посте команды Хлебниковой.

Ранее РЕН ТВ порадовали поклонников сообщением о переводе 56-летней пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой из реанимационного отделения в ожоговое для продолжения лечения. К пациентке не пускают никого, кроме ее родных. Также в сообщении сказано, что сама Марина сможет обратиться к поклонникам тогда, как посчитает возможным это сделать. Пока им необходимо запастись терпением и не верить никаким слухам и домыслам.

С 18 ноября Марина Хлебникова находится на лечении в больнице - она пострадала после пожара в собственной квартире. По данным МЧС причиной пожара стала непотушенная сигарета — очаг возгорания находился на ее кровати. Певицу выносили из дома в бессознательном состоянии, сначала ее подключали к аппарату ИВЛ - пациентка находилась в коме. У Марины Хлебниковой диагностировано 20% поражения тела. Пострадали лицо, грудь и ноги.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
реанимация.Певица.пострадавшая в пожареМарина Хлебникова
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Может восстановится и будет снова петь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

В Бердске на перекрестке ул. Ленина и Горького алым пламенем полыхает автомобиль. Пожарные составят серьезный разговор с хозяйкой иномарки2
Снос площади Горького, стройка на землях Минобороны и замороженный вокзал: Мэр Евгений Шестернин изменил список тех, кто влияет на судьбу Бердска через градостроительный совет10
Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла5
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 9 декабря 2021 в России и мире

Последние новости

Погода зимой 2021-2022 гг: самые аномальные регионы России с точки зрения прогноза погоды
3:00:13 12/9/2021
Погода зимой 2021-2022 гг: самые аномальные регионы России с точки зрения прогноза погоды
Путин поручил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами
2:55:00 12/9/2021
Путин поручил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами
Суд отказал в компенсации в 5,8 млн рублей за незаконное уголовное преследование экс-губернатору Новосибирской области Юрченко
2:31:51 12/9/2021
Суд отказал в компенсации в 5,8 млн рублей за незаконное уголовное преследование экс-губернатору Новосибирской области Юрченко
Поздравления с Днем иконы Божией Матери «Знамение» – чудесные открытки и картинки для телефона 10 декабря
2:15:15 12/9/2021
Поздравления с Днем иконы Божией Матери «Знамение» – чудесные открытки и картинки для телефона 10 декабря
Путин обеспокоен утечкой персональных данных россиян ради обмана мошенниками
2:06:53 12/9/2021
Путин обеспокоен утечкой персональных данных россиян ради обмана мошенниками
День женского счастья-2022: традиции и как поздравить с чудесным праздником 21 февраля
2:00:55 12/9/2021
День женского счастья-2022: традиции и как поздравить с чудесным праздником 21 февраля
Самый долгий коронавирус в мире: Пациентка выздоровела после 318 дней лечения
1:47:46 12/9/2021
Самый долгий коронавирус в мире: Пациентка выздоровела после 318 дней лечения
Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео
1:31:47 12/9/2021
Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео
Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"
1:14:31 12/9/2021
Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"
Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют
1:00:59 12/9/2021
Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют