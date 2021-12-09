Обожженную на пожаре Марину Хлебникову перевели из реанимации в палату

Представители певицы Марины Хлебниковой сообщили, что ее состояние стабилизировалось. Информация об этом появилась в Instagram на странице вокалистки.
- Друзья, Марину перевели в палату! Состояние стабилизировалось. Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова! - сказано в посте команды Хлебниковой.
Ранее РЕН ТВ порадовали поклонников сообщением о переводе 56-летней пострадавшей при пожаре Марины Хлебниковой из реанимационного отделения в ожоговое для продолжения лечения. К пациентке не пускают никого, кроме ее родных. Также в сообщении сказано, что сама Марина сможет обратиться к поклонникам тогда, как посчитает возможным это сделать. Пока им необходимо запастись терпением и не верить никаким слухам и домыслам.
С 18 ноября Марина Хлебникова находится на лечении в больнице - она пострадала после пожара в собственной квартире. По данным МЧС причиной пожара стала непотушенная сигарета — очаг возгорания находился на ее кровати. Певицу выносили из дома в бессознательном состоянии, сначала ее подключали к аппарату ИВЛ - пациентка находилась в коме. У Марины Хлебниковой диагностировано 20% поражения тела. Пострадали лицо, грудь и ноги.