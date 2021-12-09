Суд отказал в компенсации в 5,8 млн рублей за незаконное уголовное преследование экс-губернатору Новосибирской области Юрченко

Василию Юрченко, бывшему губернатору Новосибирской области, суд отказал в компенсации 5,8 млн рублей - столько он требовал за незаконное уголовное дело, сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.
«Оставлено без изменения постановление суда, которым были взысканы в пользу Василия Юрченко с Министерства финансов Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме 289 847 рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований Юрченко В. А. было отказано», — говорится в сообщении суда.
Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в августе 2021 года суд взыскал в пользу Юрченко 5,7 млн рублей в качестве возмещения ущерба за необоснованное уголовное преследование. Облпрокуратура и Минфин России подали апелляционные жалобы. Новосибирский областной суд отменил решение, отправив на повторное рассмотрение. В итоге бывшему чиновнику удалось отсудить у государства около 300 тыс. рублей.
Юрченко обвиняли в превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных. Возбужденное в отношении него уголовное дело возбудили осенью 2014 года и расследовали более двух лет. Президент сразу отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия. Дело закрыли в февраля 2017 года, не найдя состава преступления.