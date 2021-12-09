Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Суд отказал в компенсации в 5,8 млн рублей за незаконное уголовное преследование экс-губернатору Новосибирской области Юрченко

2:31:5112/9/2021
0

Бывшему главе региона удалось отсудить у России только около 300 тыс. рублей. Через два года судебных тяжб, дело закрыли за отсутствием состава преступления.

Экс-губернатору НСО Василию Юрченко отказали в компенсации 5,8 млн рублей. Фото: «Курьер.Среда»

Василию Юрченко, бывшему губернатору Новосибирской области, суд отказал в компенсации 5,8 млн рублей - столько он требовал за незаконное уголовное дело, сообщили в Железнодорожном районном суде Новосибирска.

«Оставлено без изменения постановление суда, которым были взысканы в пользу Василия Юрченко с Министерства финансов Российской Федерации в счет возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным преследованием, расходы за оказание юридической помощи, а также расходы, связанные с рассмотрением вопроса реабилитации, в общей сумме 289 847 рублей. В удовлетворении остальной части заявленных требований Юрченко В. А. было отказано», — говорится в сообщении суда.

Как ранее сообщал "Курьер.Среда", в августе 2021 года суд взыскал в пользу Юрченко 5,7 млн рублей в качестве возмещения ущерба за необоснованное уголовное преследование. Облпрокуратура и Минфин России подали апелляционные жалобы. Новосибирский областной суд отменил решение, отправив на повторное рассмотрение. В итоге бывшему чиновнику удалось отсудить у государства около 300 тыс. рублей.

Юрченко обвиняли в превышении полномочий при переводе земель обороны в статус сельскохозяйственных. Возбужденное в отношении него уголовное дело возбудили осенью 2014 года и расследовали более двух лет. Президент сразу отправил губернатора в отставку в связи с утратой доверия. Дело закрыли в февраля 2017 года, не найдя состава преступления.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
уголовное преследованиеэкс-губернаторотменил решениекомпенсацииВасилий Юрченко
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Жизнь человеку испортили и платить не хотят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Суд отказал в компенсации в 5,8 млн рублей за незаконное уголовное преследование экс-губернатору Новосибирской области Юрченко
2:31:51 12/9/2021
Суд отказал в компенсации в 5,8 млн рублей за незаконное уголовное преследование экс-губернатору Новосибирской области Юрченко
Поздравления с Днем иконы Божией Матери «Знамение» – чудесные открытки и картинки для телефона 10 декабря
2:15:15 12/9/2021
Поздравления с Днем иконы Божией Матери «Знамение» – чудесные открытки и картинки для телефона 10 декабря
Путин обеспокоен утечкой персональных данных россиян ради обмана мошенниками
2:06:53 12/9/2021
Путин обеспокоен утечкой персональных данных россиян ради обмана мошенниками
День женского счастья-2022: традиции и как поздравить с чудесным праздником 21 февраля
2:00:55 12/9/2021
День женского счастья-2022: традиции и как поздравить с чудесным праздником 21 февраля
Самый долгий коронавирус в мире: Пациентка выздоровела после 318 дней лечения
1:47:46 12/9/2021
Самый долгий коронавирус в мире: Пациентка выздоровела после 318 дней лечения
Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео
1:31:47 12/9/2021
Кассирша украла из банка в Ачинске 23 млн рублей и попала на видео
Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"
1:14:31 12/9/2021
Расстрелявший людей в московском МФЦ бывший подполковник защищался от "выдуманного коронавируса"
Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют
1:00:59 12/9/2021
Можно ли продавать и дарить вещи умерших: какие правила церкви существуют
Авиадиспетчер: Самолет в Протасевичем посадили в Минске по приказу КГБ ради ареста главреда Telegram-канала NEXTA
12:54:23 12/9/2021
Авиадиспетчер: Самолет в Протасевичем посадили в Минске по приказу КГБ ради ареста главреда Telegram-канала NEXTA
Путину предложили выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител
12:34:38 12/9/2021
Путину предложили выдавать QR-коды людям с высокими титрами антител