Путин поручил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами

Президент России Владимир Путин считает, что закон о СМИ-иноагентах требует обсуждения с профессионалами - журналистами. Об этом глава государства заявил на заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 9 декабря в режиме видеоконференции.
-Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом, на это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести, — сказал российский лидер.
Так Путин ответил на вопрос председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева о несовершенстве действующего закона об иноагентах.
Закон об иноагентах не должен нарушать права граждан - такую мысль ранее высказывал российский лидер на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой по итогам выборов, прошедших в сентябре 2021 года. По словам Путина, в документ нужно внести корректировки и он об этом знает.