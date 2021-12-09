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Путин поручил обсудить закон о СМИ-иноагентах с журналистами

2:55:0012/9/2021
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Президент отмечал, что документ не должен нарушать права граждан. А поэтому в него необходимо внести корректировки.

Владимир Путин согласен изменить закон об иноагентах. Фото: Кремлин.ру

Президент России Владимир Путин считает, что закон о СМИ-иноагентах требует обсуждения с профессионалами - журналистами. Об этом глава государства заявил на заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 9 декабря в режиме видеоконференции.

-Следует обратить внимание в том числе на то, как документ создавался, а именно, что он не обсуждался с профессиональным сообществом, на это нужно обратить внимание, эту работу нужно обязательно провести, — сказал российский лидер.

Так Путин ответил на вопрос председателя Союза журналистов Москвы Павла Гусева о несовершенстве действующего закона об иноагентах.

Закон об иноагентах не должен нарушать права граждан - такую мысль ранее высказывал российский лидер на встрече с председателем ЦИК Эллой Памфиловой  по итогам выборов, прошедших в сентябре 2021 года. По словам Путина, в документ нужно внести корректировки и он об этом знает.

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законСМИиноагентпоручилроссийский лидерВладимир Путин
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