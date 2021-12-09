Обледенение чуть не рухнувшего самолета рейса Магадан-Новосибирск произошло из-за приказа командира

Самолет авиакомпании S7, летевший рейсом Магадан — Новосибирск, чудом не разбился. У него обледенели крылья, что и стало причиной проблем с электроникой и управлением лайнером. Оказалось, что раствор для обработки самолета в Магадане приготовили в неправильных пропорциях. Об этом узнали в Telegram-канале SHOT .
По данным издания, командир корабля дал задание обработать лайнер раствором, в котором должно быть 75% горячей воды и 245% жидкости с гликолем, хотя нужно было сделать наоборот. Смешивание при температуре на земле при —9 градусов нужно было проводить в пропорциях 75% гликоля и 25% горячей воды.
Об инциденте с самолетом, летевшим из Магадана в Новосибирск, стало известно 3 декабря. Накануне после взлета лайнер обледенел и на какое-то время отключилась электроника, а потом оказалось, что не работает автопилот.
Авиасудно потеряло высоту и едва не упало на землю — до нее оставалось менее километра. Экипаж принял решение экстренно сесть в Иркутске. Пассажиры уже были готовы к смерти. И считают 2 декабря своим вторым днем рождения.
Расследование произошедшего продолжается, на это время экипаж отстранен от полетов.