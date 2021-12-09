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По QR-кодам куриц и утюгов ходят по торговым центрам жители Ростовской области

4:09:1712/9/2021
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Нередко охранники в магазинах формально относятся к проверке QR-кодов о прививках против коронавируса или перенесенном ковиде. Из-за этого в места скопления людей могут попадать зараженные люди. 

На юге России люди попадают в магазины и ТЦ по QR-кодам от утюгов и куриц. Фото: Pixabay

В Ростовской области местные жители пытаются использовать QR-коды от бытовой техники и продуктов для посещения торговых центров. Такую информацию озвучил 9 декабря глава территориального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

Нередко охранники в магазинах формально относятся к проверке QR-кодов о прививках против коронавируса или перенесенном ковиде. Из-за этого в места скопления людей могут попадать зараженные люди.

-Вроде подносится телефон или считывающее устройство для проверки QR-кодов, но мы неоднократно замечали, что часто люди предоставляют коды, относящиеся, например, к курице, утюгу или стиральной машинке, — рассказал  Ковалев.

По его словам, такие случаи отрицательно влияют на эпидобстановку и не способствуют окончанию пандемии. Ведь ростовчане к тому же нередко игнорируют ношение масок в общественных местах и не соблюдают полутораметровую дистанцию.

Как сообщал "Курьер.Среда", в четверг Владимир Путин обсудил введение QR-кодов на транспорте на заседании с Советом по правам человека. Глава СПЧ Валерий Фадеев предложил ввести коды не только для привитых и переболевших, но и для тех, у кого высок уровень антител.

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