Как окружающая среда влияет на соотношение рождения мальчиков или девочек: исследование

Согласно новому исследованию, в котором участвовало более 6 миллионов человек, изменения соотношения полов при рождении, определяемые как процент новорожденных мальчиков, связаны с наличием загрязнителей воздуха и воды, но непредсказуемо связаны с сезонностью или погодой. роды в США и Швеции. Исследование, проведенное Андреем Ржецким из Чикагского университета, будет опубликовано 2 декабря в журнале PLOS Computational Biology.
В течение многих лет у людей были идеи - одни из сказок старых жен, а другие подкреплялись небольшими наборами данных - о том, что влияет на соотношение мальчиков и девочек, которое со временем колеблется. На биологическом уровне соотношение полов при рождении (SRB) может зависеть от гормональных факторов, которые приводят к гибели женских или мужских эмбрионов во время беременности. Предыдущие исследования предполагали, что загрязняющие вещества, изменения погоды и психологический стресс могут влиять на SRB, но большинство исследований фокусировалось только на одном или двух факторах одновременно, пишет medicalxpress.com.
В новой работе исследователи проанализировали записи из набора данных страховых требований IBM Health MarketScan о более чем 3 миллионах рождений в США с 2003 по 2011 годы, а также записи о более чем 3 миллионах рождений в Национальном реестре пациентов Швеции с 1983 по 2011 год. 2013. Дополнительная информация о погоде и загрязнителях во время каждого рождения была доступна из других национальных баз данных.
Согласно новому анализу, изменения в SRB не были связаны с сезонами, температурой окружающей среды, уровнем насильственных преступлений, уровнем безработицы или временем в пути на работу. Однако было обнаружено множество загрязнителей, которые были связаны с изменениями в СОБ: одни увеличивали долю мальчиков, а другие снижали. Эти загрязнители включают полихлорированные бифенилы (ПХД), железо, свинец, ртуть, окись углерода и алюминий в воздухе, а также хром и мышьяк в воде. Другие факторы, которые, как было установлено, связаны с SRB, включали экстремальные засухи, уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий, производственные разрешения и пустующие единицы в районе. Когда исследователи проверили связь между двумя стрессовыми событиями в США и СРБ в близлежащих районах,они не обнаружили никакой связи между ураганом Катрина и местным SRB, но заметной связи в случае стрельбы в Технологическом институте штата Вирджиния.
Исследование не могло определить, действительно ли загрязнители вызвали наблюдаемые изменения в СРБ. «В идеале, каждая ассоциация SRB- загрязнитель теперь может сопровождаться экспериментальной работой с использованием линий клеток человека для анализа лежащего в основе механизма», - говорит Ржецкий. Они также говорят, что результаты могут побудить политиков «принять решение о принятии мер по снижению загрязнения окружающей среды».