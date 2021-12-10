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09.12
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Большинство иммуносупрессивных препаратов не связано с худшими исходами коронавируса

9:30:3512/9/2021
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«В общем, люди, принимающие иммунодепрессанты, могут быть уверены, что они могут безопасно продолжать делать это во время этой пандемии», - говорится в заявлении Андерсена.

Люди, принимающие иммунодепрессанты, могут быть уверены, что они могут безопасно продолжать делать это во время пандемии. Фото: Pixabay.com

Согласно исследованию, опубликованному в Интернете 15 ноября в The Lancet, в целом, люди, принимающие иммунодепрессанты, не имеют более высокого риска смерти от COVID-19 или включения аппарата искусственной вентиляции легких по сравнению с госпитализированными пациентами с COVID-19 без подавления иммунитета. Ревматология.

Кэтлин М. Андерсен из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе и ее коллеги использовали данные Национального когортного сотрудничества по COVID, чтобы оценить, были ли у людей, длительно принимающих иммунодепрессанты, худшие результаты при госпитализации с COVID-19 по сравнению с людьми без иммуносупрессии. В анализ были включены 222 575 пациентов, госпитализированных по поводу COVID-19 в период с 1 января 2020 г. по 11 июня 2021 г. в рамках 42 систем здравоохранения с сопоставлением предрасположенности между 12841 пациентом с иммуносупрессией и 29 386 пациентами без иммуносупрессии., пишет medicalxpress.com.

Исследователи обнаружили, что у 7 процентов пациентов наблюдалась длительная иммуносупрессия с помощью лекарств от различных состояний, включая ревматологическое заболевание (33 процента), трансплантацию твердых органов (26 процентов) или рак (22 процента). В когорте с подобранной оценкой предрасположенности иммуносупрессия была связана со снижением риска для инвазивной вентиляции (коэффициент опасности

0,89). Не было общей связи между длительной иммуносупрессией и риском госпитальной смерти. Кроме того, ни один из 15 изученных классов лекарств не был связан с повышенным риском инвазивной механической вентиляции легких. Для большинства лекарств не было статистически значимой связи с внутрибольничной смертью, но при применении ритуксимаба наблюдались повышенные риски ревматологического заболевания (HR, 1,72) и рака (HR, 2,57).

«В общем, люди, принимающие иммунодепрессанты, могут быть уверены, что они могут безопасно продолжать делать это во время этой пандемии», - говорится в заявлении Андерсена.

Несколько авторов раскрыли финансовые связи с фармацевтическими компаниями и производителями медицинского оборудования.

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