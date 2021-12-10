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09.12
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Бег может ускорить работу мозга: сколько нужно бегать в день?

7:00:0712/9/2021,при университете Цукуба
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Исследователи еще не изучили влияние бега на области мозга, которые контролируют настроение и исполнительные функции.

Исследователи еще не изучили влияние бега на области мозга, которые контролируют настроение и исполнительные функции. Фото: Pixabay

Бег может быть полезным занятием для улучшения психического здоровья. Исследователи из Университета Цукубы обнаружили, что всего 10 минут бега средней интенсивности усиливают локальный кровоток в различных локусах двусторонней префронтальной коры - той части мозга, которая играет важную роль в контроле настроения и исполнительных функций. Эти результаты могут способствовать разработке более широкого спектра рекомендаций по лечению, направленных на улучшение психического здоровья, пишет medicalxpress.com.

Есть явные доказательства того, что физическая активность имеет много преимуществ, например, способность улучшать настроение, но в предыдущих исследованиях езда на велосипеде часто была изучаемой формой упражнений. Однако бег всегда играл важную роль в благополучии людей. Уникальная форма и эффективность человеческого бега, который включает в себя способность выдерживать эту форму нагрузки (например, бег трусцой, а не спринт), и эволюционный успех человека тесно связаны.

Несмотря на это, исследователи еще не изучили влияние бега на области мозга, которые контролируют настроение и исполнительные функции. «Учитывая степень исполнительного контроля, необходимого для координации баланса, движения и толчка во время бега, логично, что в префронтальной коре будет повышена активация нейронов и что другие функции в этой области выиграют от этого увеличения ресурсов мозга», - объясняет профессор Хидеаки Соя.

Чтобы проверить свою гипотезу, исследовательская группа использовала хорошо зарекомендовавший себя цветовой тест Струпа и собрала данные о гемодинамических изменениях, связанных с активностью мозга, когда участники были заняты каждой задачей. Например, в одном задании была показана неконгруэнтная информация, то есть слово «красный», написанное зеленым цветом, и участник должен назвать цвет, а не читать слово. Для этого мозг должен обрабатывать оба набора информации и подавлять постороннюю информацию. Эффект интерференции Струпа количественно оценивался разницей во времени отклика для этой задачи и для более простой версии задачи - с указанием названий образцов цвета.

Результаты показали, что после 10 минут бега средней интенсивности наблюдалось значительное сокращение времени воздействия помехи Струпа. Более того, двусторонняя префронтальная активация значительно увеличилась во время выполнения задания Струпа. После пробежки участники отметили, что настроение улучшилось. «Это было подтверждено данными о совпадающих активациях в префронтальных областях коры головного мозга, участвующих в регуляции настроения», - добавляет первый автор Чорфака Дамронгтай.

Учитывая, что многие характеристики префронтальной коры головного мозга человека являются исключительно человеческими, это исследование не только проливает свет на настоящие преимущества бега, но и на возможную роль, которую эти преимущества могли сыграть в эволюционном прошлом человека.

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бегбегунработа мозга
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