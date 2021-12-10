Симптомы Омикрона: врачи указали на особый тип кашля, на который следует обращать внимание

Вариант Омикрон вызывает все большие опасения, что вскоре он станет таким же разрушительным, как вариант Delta. Сделать все, что в наших силах, чтобы снизить риск серьезной вспышки, имеет первостепенное значение, в том числе знать о конкретных симптомах Omicron, пишет express.co.uk.
Поскольку мир, затаив дыхание, ждет, чтобы увидеть, как новый вариант Омикрона окажется успешным, важно знать симптомы. Пока что медицинские работники заявляют, что симптомы, как известно, немного отличаются от предыдущих вариантов. На что следует обратить внимание?
Пациенты Омикрона в Южной Африке жалуются на сильную усталость, легкие мышечные боли, першение в горле и сухой кашель.
Лишь у некоторых была немного высокая температура.
Анжелика Кутзее, председатель Южноафриканской медицинской ассоциации, сказала AFP, что за последние 10 дней она приняла около 30 пациентов, у которых были положительные результаты на COVID-19, но были незнакомые симптомы.
Другие зарегистрированные симптомы Омикрона включали:
- Высокая температура.
- Ночные поты.
- Боли в теле.
Сухой кашельИнфекции COVID-19 могут вызвать у человека сухой кашель из-за раздражения легких.
Сухой кашель сложно распознать, особенно потому, что на его симптомы могут влиять различные факторы окружающей среды.
В опубликованном в феврале 2020 года совместном отчете Всемирной организации здравоохранения и Китая впервые было обнаружено, что около 68 процентов людей с COVID-19 заболевают сухим кашлем, вторым по распространенности симптомом в более чем 55000 подтвержденных случаев.
Сухой кашель означает, что вы кашляете, но ничего не выходит, например мокрота или слизь.
МиалгияМиалгия описывает мышечные боли и боли, которые могут затрагивать связки, сухожилия и фасции, мягкие ткани, соединяющие мышцы, кости и органы.
По словам доктора Ричарда Уоткинса, врача-инфекциониста и профессора внутренней медицины Северо-восточного медицинского университета Огайо, вирусные инфекции вызывают мышечную боль как побочный продукт активации иммунного ответа.
«Это результат того, что клетки иммунной системы вырабатывают интерлейкины - белки, которые помогают бороться с вторжением патогенов», - добавил он.
Вариант Omicron - что мы знаем на данный моментВариант Omicron содержит ряд мутаций в своем белке-шипе, который находится снаружи вируса.
Именно через спайковый белок на внешней оболочке вируса вирус проникает в клетки организма.
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) сказал, что большинство случаев пока «легкие», но это не означает, что это не приведет к резкому росту смертей и госпитализаций.
Если вариант более передается, чем Дельта, он продолжит заражать больше людей, и более широкое распространение будет означать улавливание большего числа наиболее уязвимых в его сети.
По данным ВОЗ, в настоящее время омикрон обнаружен как минимум в 24 странах мира.