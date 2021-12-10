Поделки на Новый 2022 год: идеи для волшебных подарочков родным и близким в новогоднюю ночь

Новый год является временем волшебства и чудес, доброты и любви. Уже в начале месяца семьи планируют праздничное застолье, выбирают лучшие рецепты праздничных блюд, напитки к столу, пишут список гостей и, конечно же, выбирают подарки самым дорогим и любимым людям, членам своей семьи. В качестве подарка можно подарить различную бытовую технику, одежду, косметику, сертификаты на различные процедуры. Однако зачастую такие подарки не могут похвастаться душевностью и остаться, как памятный презент. Именно в таком случае можно сделать подарки своими руками, которые не только дополнят домашний интерьер, но и принесут в жизнь того, кому вы решили подарить сувенир, немного любви и теплоты.
Идеи для подарков:
1. Новогодние игрушки из лампочек.
2. Оригинальный букет или венок на дверь из шишек, бусин и лент.
3. Рождественский светильник из банок.
4. Статуэтки или магниты из соленого теста.
5. Мыло ручного изготовления.
6. Новогоднее печенье.
7. Задекорированные бутылки с алкоголем.
8. Кухонные принадлежности (фартук, прихватки и т.д.)
9. Вышивка из лент или нитей мулине.
10. Коллаж с семейными фотографиями.
11. Вязаная одежда (шарфы, шапки, рукавицы)
12. Оригинальные свечи.
13. Плед в лоскутной технике.
14. Подставки под посуду из спилов дерева.
15. Оформленный снимками фотоальбом.
16. Украшения или предметы декора в эпоксидной смоле.
17. Фруктовый или конфетный букет.
18. Подсвечники.
19. Баночки для специй.
20. Вязанные крючком игрушки.
21. Балаклава, плед или шапка из мягкой объемной пряжи.