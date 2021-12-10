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09.12
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90% инфекций в России приходится на штамм коронавируса Дельта

6:00:5012/9/2021,от Сколковского института науки и технологий
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Исследователи обнаружили, что одна конкретная линия под названием AY.122 «была ответственна за 85% всех случаев инфицирования в России в апреле 2021 года, но лишь в 0,5% случаев во всем мире».

Жесткие ограничения на перемещение, введенные на ранней стадии, могут сыграть решающую роль в отсрочке времени. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Ученые Сколтеха и их коллеги изучили генетический состав доминирующего штамма коронавируса, дельта-варианта, в России. По их словам, только один вирусный субвариант быстро стал причиной подавляющего большинства случаев, в отличие от многих других стран. Команда пришла к выводу, что это, вероятно, произошло случайно, а не потому, что субштамм более заразен или устойчив к иммунитету. Как сообщается в препринте на medRxiv, результаты показывают, что на ранней стадии новой волны пандемии каждый случай имеет значение, а жесткие правила передвижения являются эффективной мерой противодействия, пишет medicalxpress.com.

Исследователи отслеживают рост и распространение различных подвариантов коронавируса, технически известных как линии происхождения, чтобы следить за эволюционирующим вирусом и достаточно рано выяснять некоторые из наиболее неприятных мутаций, которые он может приобрести, - тех, которые помогают ему лучше заражать людей, сопротивляясь. естественный иммунитет или иммунитет на основе вакцин, а также уход от тестовых наборов.

«Но подсистема может оказаться успешной только потому, что ей повезло. И понимание таких сценариев также важно для понимания эпидемии и прогнозирования ее развития», - сказал главный исследователь исследования Георгий Базыкин из Сколтеха и Харкевича. Комментирует Институт проблем передачи информации РАН. «Очевидно, это произошло с дельта-вариантом , который доминировал в российской эпидемии с апреля по октябрь 2021 года».

Исследователи обнаружили, что одна конкретная линия под названием AY.122 «была ответственна за 85% всех случаев инфицирования в России в апреле 2021 года, но лишь в 0,5% случаев во всем мире», - говорится в документе. Более 90% образцов вирусов, проанализированных в ходе исследования, показали характерный набор мутаций, что убедительно свидетельствует о том, что все они произошли от одного случая инфекции, «завезенной» из-за границы. Хотя генетические данные также указывают на несколько других важных событий, они оказались относительно безуспешными.

Ни распространение дельты в большинстве других стран, ни пре-дельта волны коронавируса в России не характеризовались каким-либо одним субшнеком, доминирующим над внутренней эпидемией в той степени, которая была выявлена ​​в исследовании. Это ставит Россию в одну группу с Сингапуром, Австралией, Великобританией, Турцией и Японией, где в дельта-варианте не наблюдается особого генетического разнообразия. На противоположном полюсе находятся страны, включая Польшу, Грецию, Румынию и Чехию, в которых возникло множество конкурирующих субстратов.

«Хотя успех распространенной в России подлинии, по-видимому, не имеет ничего общего с ее адаптивностью, главный вывод, возможно, заключается в следующем: мы ясно видим, как количество занесенных инфекцией из других стран может иметь огромное влияние на ранней стадии новой волны. эпидемии, потому что даже единичный импорт не особо опасного субварианта может быстро выйти из-под контроля », - сказал Базыкин.

Это говорит о том, что жесткие ограничения на перемещение, введенные на ранней стадии, могут сыграть решающую роль в отсрочке времени, когда наступит следующая волна, и ее растяжении. Это помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и максимально использовать факты, которые появляются по мере того, как мы лучше осознаем, по какому пути идет эволюция вируса.

«Я рассматриваю эти результаты в обнадеживающем свете. А именно, поскольку количество случаев, завезенных в страну, скажем, за неделю, оказывается настолько важным на раннем этапе, это означает, что разумная политика может быть действительно эффективной», - исследователь заключил.

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