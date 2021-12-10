19 декабря – морозная луна полнолуния-2021: что обязательно сделать каждому в самый сильный лунный день уходящего года

19 декабря 2021 года в 7:38 часов по Московскому времени жители земли смогут наблюдать последнее в уходящем году полнолуние. Оно пройдет в линии созвездия знака Близнецы, обладая максимальным энергетическим значением среди всех полнолуний в году. Декабрьское полнолуние называют Морозной или Снежной Луной, а также Луной длинной ночи, поскольку она приходится на самую длинную ночь в году, приуроченную ко дню зимнего Солнцестояния.
Как известно, еще с древних времени человечество заметило, как определенные фазы луны влияют на все происходящие вокруг вещи. Главным образом Луна влияла на состояние людей, на их рабочую и эмоциональную активность, на их поведение и поступки. В настоящее время даже существует специальный лунный календарь, который трактует благоприятные и неблагоприятные дни в определенный временной промежуток, ориентируясь на различные лунные фазы.
Морозная Луна 19 декабря будет в наибольшей мере влиять на состояние и различные дела, чем ее предшественницы. Чтобы уберечь себя от проблем и неприятностей, а также привлечь в жизнь много хороших моментов, необходимо соблюдать советы астрологов, наиболее подкованных во влиянии Луны на нашу жизнь.
1. Проведите этот день в состоянии полного спокойствия. Освободите свои мысли от раздражающих и тревожащих мыслей, попытайтесь отвлечься на те дела, которые приносят вам радость и удовольствие.
2. Внимательно отнеситесь к своему здоровью и профилактике иммунитета. Выйдите на прогулку или начните прием витаминов.
3. Разнообразьте свое питание овощами и фруктами, чтобы избежать внезапных проблем с ЖКТ.
4. Займитесь творчеством: морозная декабрьская Луна очень к нему благосклонна и поможет вам очень скоро обрести огромное вдохновение.
5. Займитесь медитацией или проведите небольшую зарядку, чтобы держать свое тело в тонусе и предотвратить потерю работоспособности и концентрации внимания.
6. Больше спите. Сон является ключом здоровья и успеха, поэтому в дни полнолуния, когда в воздухе витает напряженная атмосфера, ваш бодрый дух поможет держаться на плаву даже в самых сложных ситуациях.