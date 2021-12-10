Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитные бури 10 декабря 2021: первый геоудар перед штормом нанесет солнечный ветер вечером в пятницу

10:45:3712/9/2021,София Мальцева
0

Чтобы преодолеть появляющиеся симптомы, следует укреплять иммунитет.

Некоторые магнитные бури происходят от солнечного ветра. Фото: Pixabay.com

10 декабря ожидаются первые геомагнитные волнения, перед длительной бурей. Так, с утра магнитная обстановка Земли будет спокойной, но к вечеру, в 16.00, она сменится на волнение силой в три балла. Которые продлятся три часа.

Внезапный геоудар может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. При этом, у каждого метеопата ухудшение здоровья происходит по-разному. Одни могут испытать на себе ее отрицательное воздействие до начала бури, другие – после. При этом остальные испытывают влияние – в самый пик.
Следует отметить, что ученые еще не пришли к единым результатам насчет того, как магнитные бури могут повлиять на здоровье метеопатов. При этом большинство людей доказывают ее воздействие на себе.

Как чувствовали себя наши читатели:

- Очень сильная слабость.
- Головные боли, усталость.
- Резко меняется настроение, порой доходит до депрессии.
- Сложно сосредоточиться, бессонница.
- Давление скачет и суставы болят.

Чтобы преодолеть появляющиеся симптомы, следует укреплять иммунитет. Питаться сбалансированно и разнообразно. Избыточный вес способствует появлению погодных симптомов.

Принимать контрастный душ, посещать сауну и регулярно гулять на свежем воздухе. Также необходимо избегать алкоголя, никотина и многих лекарств, поскольку они влияют на вегетативную нервную систему.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьесоветымагнитные бури. метеопаты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы проводите этот день?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

Звезда «Дома-2» Яна Швецова сутки ждала скорую помощь для ребенка в Екатеринбурге2
В Бердске на перекрестке ул. Ленина и Горького алым пламенем полыхает автомобиль. Пожарные составят серьезный разговор с хозяйкой иномарки2
Снос площади Горького, стройка на землях Минобороны и замороженный вокзал: Мэр Евгений Шестернин изменил список тех, кто влияет на судьбу Бердска через градостроительный совет11
«Первый мороз и все прорвало»: В Микрорайоне Бердска отключили отопление в пяти домах - за окном минус 25, а кипяток парит улицу9

Последние новости

Магнитные бури 10 декабря 2021: первый геоудар перед штормом нанесет солнечный ветер вечером в пятницу
10:45:37 12/9/2021
Магнитные бури 10 декабря 2021: первый геоудар перед штормом нанесет солнечный ветер вечером в пятницу
Новое лекарство, устраняющее побочные эффекты от Леводопы при болезни Паркинсона, открыли ученые
10:30:40 12/9/2021
Новое лекарство, устраняющее побочные эффекты от Леводопы при болезни Паркинсона, открыли ученые
Хирургические разрезы теперь можно закрыть без швов: фантастическую повязку придумали ученые
10:00:38 12/9/2021
Хирургические разрезы теперь можно закрыть без швов: фантастическую повязку придумали ученые
Большинство иммуносупрессивных препаратов не связано с худшими исходами коронавируса
9:30:35 12/9/2021
Большинство иммуносупрессивных препаратов не связано с худшими исходами коронавируса
Зимние и весенние школьные каникулы-2022: когда начнутся каникулы после второй и третьей четверти в школах России
9:15:09 12/9/2021
Зимние и весенние школьные каникулы-2022: когда начнутся каникулы после второй и третьей четверти в школах России
Варианты коронавируса, похожие на Омикрон, развивают новые способы уклонения от антител и вакцин
9:00:56 12/9/2021
Варианты коронавируса, похожие на Омикрон, развивают новые способы уклонения от антител и вакцин
Бесплодие и магнитная рука? Семь мифов о коронавирусе в проверке фактов
8:30:31 12/9/2021
Бесплодие и магнитная рука? Семь мифов о коронавирусе в проверке фактов
Запретные имена для новорожденных: в честь каких родственников нельзя называть детей
8:15:28 12/9/2021
Запретные имена для новорожденных: в честь каких родственников нельзя называть детей
Постковидный синдром: женщины сильно отличаются от мужчин
8:00:48 12/9/2021
Постковидный синдром: женщины сильно отличаются от мужчин
«Самый счастливый» дом по знаку зодиака: только один создает по-настоящему «стильный» дом
7:30:02 12/9/2021
«Самый счастливый» дом по знаку зодиака: только один создает по-настоящему «стильный» дом