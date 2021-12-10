Магнитные бури 10 декабря 2021: первый геоудар перед штормом нанесет солнечный ветер вечером в пятницу

10 декабря ожидаются первые геомагнитные волнения, перед длительной бурей. Так, с утра магнитная обстановка Земли будет спокойной, но к вечеру, в 16.00, она сменится на волнение силой в три балла. Которые продлятся три часа.
Внезапный геоудар может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей. При этом, у каждого метеопата ухудшение здоровья происходит по-разному. Одни могут испытать на себе ее отрицательное воздействие до начала бури, другие – после. При этом остальные испытывают влияние – в самый пик.
Следует отметить, что ученые еще не пришли к единым результатам насчет того, как магнитные бури могут повлиять на здоровье метеопатов. При этом большинство людей доказывают ее воздействие на себе.
Как чувствовали себя наши читатели:
- Очень сильная слабость.
- Головные боли, усталость.
- Резко меняется настроение, порой доходит до депрессии.
- Сложно сосредоточиться, бессонница.
- Давление скачет и суставы болят.
Чтобы преодолеть появляющиеся симптомы, следует укреплять иммунитет. Питаться сбалансированно и разнообразно. Избыточный вес способствует появлению погодных симптомов.
Принимать контрастный душ, посещать сауну и регулярно гулять на свежем воздухе. Также необходимо избегать алкоголя, никотина и многих лекарств, поскольку они влияют на вегетативную нервную систему.