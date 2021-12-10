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09.12
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Запретные имена для новорожденных: в честь каких родственников нельзя называть детей

8:15:2812/9/2021
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При выборе имени для новорожденного ребенка, важно следовать определенным приметам и правилам.

Иногда идея назвать ребенка именем дальнего родственника может быть ошибочной. Фото: Pexels.com
Иногда идея назвать ребенка именем дальнего родственника может быть ошибочной. Фото: Pexels.com

Выбирая имя будущему малышу, родители и родственники часто ориентируются на многие приметы и суеверия и не зря. Выбранное для ребенка имя может значительно повлиять на его судьбу, внеся в нее как много положительных, так и много отрицательных моментов. При выборе имени, важно следовать определенным правилам.

В честь кого нельзя называть новорожденных детей?

1. В честь рано умершего родственника.

Называть ребенка в честь рано умершего родственника считается плохой приметой. Считается, что остаточная нерастраченная энергия почившего может повлиять на судьбу новорожденного и, к сожалению, неизвестно, какими будут последствия. К этой же категории можно отнести имена родственников, умерших в младенчестве, поскольку нераскрывшаяся личность покойного может затмить собой личность живого ребенка.

2. В честь недавно умершего родственника.

Имена недавно умерших родственников способны навлечь на новорожденного беду. Считается, что негативная энергетика смерти может даже предсказать младенцу скорую кончину. Поэтому, по поверьям, такими именами ребенка лучше не называть.

3. В честь бабушек и дедушек.

Также существует запрет на использование имен бабушек и дедушек. считается, что первую девочку нельзя называть именем матери отца, а сына — именем отца матери. В остальных случаях имена старших родственников использовать разрешается, если они никак не связаны с именами православных святых.

4. В честь родителей.

Категорических запретов на наречение именами родителей новорожденных детей нет, однако не стоит называть так первых детей. Данная примета предупреждает о том, что перенятая ребенком энергия бабушек и дедушек или наоборот может привести к кончине кого-то из старших.

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