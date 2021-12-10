Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
09.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Бесплодие и магнитная рука? Семь мифов о коронавирусе в проверке фактов

8:30:3112/9/2021
0

Интернет ничего не забывает, и социальные сети тоже. Вот почему все время появляются авантюрные новости. 

Множество ложной информации о коронавирусе и вакцинациях так же стойко, как и сам возбудитель. Фото: Pixabay

Вокруг короны и вакцинации полно абсурда. Букет ложных новостей красочен и продолжает буйно цвести. Их регулярно передают в социальных сетях. FOCUS Online уточняет в ходе проверки фактов.

Интернет ничего не забывает, и социальные сети тоже. Вот почему все время появляются авантюрные новости. Множество ложной информации о коронавирусе и вакцинациях так же стойко, как и сам возбудитель. Чтобы искоренить это, помогут только реальные факты, пишет focus.de.

1. Сообщения о мертвых детях после вакцинации вводят в заблуждение

Утверждение: отчет, который уже многих разозлил в апреле: несколько мертвых детей после вакцинации от Covid-19 . Об этом говорится в статье на сайте Report24. Данные EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) показали, что вакцинация от Covid-19 приводит к многочисленным побочным эффектам и нескольким смертельным исходам.
 Это правильно: проверщики фактов от « Корректив » более точно проанализировали информацию и пришли к выводу: «Отсутствует контекст. По данным EMA, возраст двух погибших в базе данных был внесен неверно. Они относились не к детям, а к пожилым людям, и с тех пор были исправлены. В базе данных EMA зарегистрированы только подозрительные случаи, связь с вакцинацией не доказана ».

Как могло случиться так, что детям были сделаны прививки? В то время только вакцина Biontech была одобрена для подростков 16 лет и старше. Однако возможность вакцинации более молодых людей была бы предоставлена. Например, как сказала представитель EMA Correctiv, «пациенты или медицинский персонал сообщали о случаях, вызванных использованием не по назначению». Красный: Использование лекарств, не соответствующих утвержденной области применения лекарств у детей, хотя соответствующие вакцины одобрены в Европейской экономической зоне только с 18 или 16 лет».

Это также ясно: в Германии проверяется каждая смерть, произошедшая незадолго до вакцинации. Институт Пауля Эрлиха (PEI) регулярно сообщает об этом.

В последнем отчете PEI перечислено пять подозреваемых случаев со смертельным исходом от двух до 24 дней после вакцинации Biontech: 16-летний подросток, «умерший в связи с аритмией». Трое умерших подростков мужского пола ранее имели серьезные заболевания ». В случае четвертого умершего мальчика (двенадцати лет) известно очень мало, в целом неадекватная информация о ходе и обстоятельствах смерти. Случаи относятся к периоду с начала кампании вакцинации с 27 декабря 2020 года по 30 сентября 2021 года.

2. В вакцинах нет вирусов, вызывающих СПИД

Утверждение: Финский натуропат Врач сказал , что прививки содержали Эбола и Марбург вирусов для запуска СПИДа. Видео на странице Rumble ( архив здесь ) показывает интервью с Арияной Лав 11 ноября. На шоу Stew Peters Show натуропат рассказал о вакцине Johnson & Johnson. Он будет содержать, среди прочего, вирусы Эбола и Марбург, вызывающие СПИД и хронические заболевания на всю жизнь.

Это правильно: исследовательская платформа « Мимикама» отделилась от запутанных тезисов Лава. Авторы поясняют: «В вакцинах нет вирусов Эбола и Марбург. Предположительно Лав смешал это с разрабатываемой вакциной против Эболы, которая (как и вакцина Astrazeneca) также разрабатывается в Оксфордском университете». Кроме того, вакцины не вызывают СПИД.

3. Нет данных о частых случаях остановки сердца у спортсменов

Утверждение: списки спортсменов распространяются в Интернете и социальных сетях. У всех были проблемы с сердцем. Списки предполагают связь с вакцинацией от короны . Кроме того, может наблюдаться резкое увеличение остановок сердца - до 50 процентов.

Это правильно: у спортсменов повышается риск остановки сердца. Однако в разы Corona цифры были не выше, чем в предыдущие годы. Эти сравнения отсутствуют в списках, как пишут исследователи из «Мимикамы». Согласно официальному списку ФИФА , который охватывает случаи остановки сердца во всем мире, количество остановок сердца ненамного выше, чем в другие годы, и статистических отклонений не наблюдается. Коллеги резюмируют другие выводы из списков « Корректив » и информационного агентства AFP :Ни в одной связанной статье не упоминается, связано ли это с вакцинацией.

Ни в одной связанной статье не упоминается, были ли вакцинированы испытуемые.

Один случай (игрок-любитель Gifhorn Марвин Шуман, потерявший сознание во время разминки) произошел в ноябре 2020 года, когда еще не было вакцинации.

Некоторым тренерам было от 50 до 74 лет, и они перенесли сердечные приступы, хотя сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в Германии (34 процента).

Иногда речь идет «только» о срывах, не связанных с сердечными приступами.

Только в одном случае было явное воспаление сердечной мышцы (миокардит), которое может быть как очень редким побочным эффектом вакцинации , так и результатом заболевания Covid-19.

Таким образом, распространяемые списки не содержат каких-либо убедительных доказательств того, что после вакцинации у большего числа спортсменов внезапно возникает остановка сердца.

4. Вакцинированные люди не выделяют спайковый белок

Утверждение: вакцинированные люди могут выделять спайковый белок («выделение») или распространять коронавирус как «суперраспространители». Эти соображения высказал ученый Луиджи Уоррен. Австрийский сайт Wochenblick опубликовал в мае заявления «изобретателя технологии мРНК» как факты. Термин «линька» описывает явление, когда вакцинированные люди выделяют то, на что другие реагируют.

Это правильно: научных подтверждений этому нет. Проверяющие « Корректив » заявили: «Нет никаких доказательств того, что вакцинированные лица представляют опасность для других людей». Это относится как к передаче шипового белка, так и к предположительно повышенной передаче коронавируса.

Вирусолог Фридеман Вебер , директор Института вирусологии Университета Юстуса Либиха в Гиссене, считает, в отличие от Уоррена, что вакцинированные люди не могут выделять спайковый белок. Еще в мае 2021 года он объяснил своим коллегам из Correctiv по электронной почте : «Я думаю, что кто-то неправильно понял« выделение »вирусных белков. Бывает, что белки оболочки вируса (к которым относится белок-спайк) удаляются из клетки даже без других компонентов вируса. С одной стороны, спайковый белок Sars-CoV-2 довольно плохо справляется с этим, а с другой стороны, это явление применимо к отдельным клеткам, которые производят этот белок, но определенно не к вакцинированному человеку ».

5. Вакцинация не делает руку магнитной

Утверждение: в социальных сетях (например, здесь или здесь ) циркулирует несколько сообщений о людях, чьи руки должны быть магнитными - предположительно в том месте, где они ранее были вакцинированы коронарной вакциной. Очевидно, это означает, что в результате вакцинации им якобы ввели что-то металлическое. Другие видят в этом свидетельство того, что для наблюдения был введен микрочип.

Это правильно: в вакцинах от коронного разряда нет ничего, что могло бы вызвать прилипание магнитов к коже. Поверхностная адгезия не имеет ничего общего с магнетизмом.

Согласно списку ингредиентов, мРНК-вакцины от Moderna и Biontech / Pfizer и векторные вакцины от Astrazeneca и Janssen не содержат никаких магнитных материалов, таких как металлы.

В сентябре FOCUS Online поговорил с Юргеном Линднером из Центра им. Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе о постоянно растущей сетевой тенденции . Он возглавляет отдел магнетизма с 2012 года и занимается исследованиями магнитных явлений более 20 лет.

Эксперт пояснил: «В видеороликах говорят о сильном магнитном эффекте, называемом ферромагнетизмом. Однако я считаю, что в вакцинах нет ферромагнитного вещества ». Кроме того, теория заговора имеет недостаток в своем мышлении: микрочипы вовсе не магнитные. Они сделаны из кремния, немагнитного вещества. Следовательно, магнитный тест в том виде, в каком он представлен в социальных сетях, не подходит для обнаружения микрочипа в организме.

6. Ивермектин не помогает против Covid-19

Утверждение: ивермектин - эффективное средство от Covid-19. Рассказы о предполагаемом чудо-оружии ивермектине ходят давно, особенно в социальных сетях. Сторонники ивермектина часто ссылаются на такие страны, как Индия или Япония, где агент, как утверждается, помог сдержать пандемию.

Это правильно: препарат борется с паразитами, а не с вирусами вроде Sars-CoV-2. Специалисты предостерегают от несанкционированного проглатывания. «Вы не лошадь. Вы не корова », - написало в Твиттере FDA США в конце лета. «Серьезно, ребята, прекратите».

Средство регулярно используют для борьбы с глистами у животных. Он также используется в меньших дозах у людей при некоторых заболеваниях. Ивермектин можно использовать против некоторых круглых червей и чесоточных клещей у людей. Препарат не одобрен против Covid-19, и эксперты не видят каких-либо явных эффектов против Covid-19. При неправильном применении ивермектин может быть   очень токсичным . В Австрии даже производитель MSD (Merck Sharp & Dohme) выступает против несанкционированного использования: « Нет убедительных доказательств использования ивермектина при Sars-CoV-2 », - недавно объявила компания.

Это верно - в отношении Индии и Японии: правительство в Нью-Дели давно дистанцировалось от этого препарата, в том числе из-за «высокого риска односторонности во многих исследованиях». Утверждение, что Токио теперь полагается на ивермектин вместо вакцинации, также вымышлено. Препарат даже не значится в списке препаратов, разрешенных к применению против короны в Японии.

7. Вакцинация не делает вас бесплодным

Утверждение: вакцины от короны могут вызвать бесплодие у женщин. Этот миф распространился с самого начала кампании вакцинации и упорно сохраняется во многих умах.

Это правильно: «В этом слухе нет абсолютно ничего научного», - объяснил Карстен Ватцл, генеральный секретарь Немецкого общества иммунологии (DGfI), в образовательном видео на YouTube весной. Пока бесплодия при вакцинации не зафиксировано. Даже с прививками от короны это к этому не приведет.

Теперь это подтверждено, поскольку иммунолог недавно подчеркнул в Твиттере : «Многие исследования уже показали, что вакцинация не влияет на фертильность, беременность или кормление грудью». Одно из них было опубликовано в специализированном журнале «Ланцет» в октябре. Сравнение женщин из Великобритании, Южной Африки и Бразилии показало, что вакцинация не повлияла на фертильность.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
фейккоронавирусCOVID-19 вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Умеете фильтровать информацию?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Выбор редакции

В Бердске на перекрестке ул. Ленина и Горького алым пламенем полыхает автомобиль. Пожарные составят серьезный разговор с хозяйкой иномарки2
Магнитная буря 9 декабря 2021: волнения магнитосферы Земли наступят после семи вечера, силой в два балла5
Снос площади Горького, стройка на землях Минобороны и замороженный вокзал: Мэр Евгений Шестернин изменил список тех, кто влияет на судьбу Бердска через градостроительный совет11
«Первый мороз и все прорвало»: В Микрорайоне Бердска отключили отопление в пяти домах - за окном минус 25, а кипяток парит улицу9

Последние новости

Бесплодие и магнитная рука? Семь мифов о коронавирусе в проверке фактов
8:30:31 12/9/2021
Бесплодие и магнитная рука? Семь мифов о коронавирусе в проверке фактов
Запретные имена для новорожденных: в честь каких родственников нельзя называть детей
8:15:28 12/9/2021
Запретные имена для новорожденных: в честь каких родственников нельзя называть детей
Постковидный синдром: женщины сильно отличаются от мужчин
8:00:48 12/9/2021
Постковидный синдром: женщины сильно отличаются от мужчин
«Самый счастливый» дом по знаку зодиака: только один создает по-настоящему «стильный» дом
7:30:02 12/9/2021
«Самый счастливый» дом по знаку зодиака: только один создает по-настоящему «стильный» дом
19 декабря – морозная луна полнолуния-2021: что обязательно сделать каждому в самый сильный лунный день уходящего года
7:15:31 12/9/2021
19 декабря – морозная луна полнолуния-2021: что обязательно сделать каждому в самый сильный лунный день уходящего года
Бег может ускорить работу мозга: сколько нужно бегать в день?
7:00:07 12/9/2021
Бег может ускорить работу мозга: сколько нужно бегать в день?
Омикрон: пять опасных симптомов, с которыми срочно нужно идти к врачу
6:30:37 12/9/2021
Омикрон: пять опасных симптомов, с которыми срочно нужно идти к врачу
Поделки на Новый 2022 год: идеи для волшебных подарочков родным и близким в новогоднюю ночь
6:15:04 12/9/2021
Поделки на Новый 2022 год: идеи для волшебных подарочков родным и близким в новогоднюю ночь
90% инфекций в России приходится на штамм коронавируса Дельта
6:00:50 12/9/2021
90% инфекций в России приходится на штамм коронавируса Дельта
Симптомы Омикрона: врачи указали на особый тип кашля, на который следует обращать внимание
5:30:28 12/9/2021
Симптомы Омикрона: врачи указали на особый тип кашля, на который следует обращать внимание