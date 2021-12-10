Бесплодие и магнитная рука? Семь мифов о коронавирусе в проверке фактов

Вокруг короны и вакцинации полно абсурда. Букет ложных новостей красочен и продолжает буйно цвести. Их регулярно передают в социальных сетях. FOCUS Online уточняет в ходе проверки фактов.
Интернет ничего не забывает, и социальные сети тоже. Вот почему все время появляются авантюрные новости. Множество ложной информации о коронавирусе и вакцинациях так же стойко, как и сам возбудитель. Чтобы искоренить это, помогут только реальные факты, пишет focus.de.
1. Сообщения о мертвых детях после вакцинации вводят в заблуждениеУтверждение: отчет, который уже многих разозлил в апреле: несколько мертвых детей после вакцинации от Covid-19 . Об этом говорится в статье на сайте Report24. Данные EMA (Европейское агентство по лекарственным средствам) показали, что вакцинация от Covid-19 приводит к многочисленным побочным эффектам и нескольким смертельным исходам.
Это правильно: проверщики фактов от « Корректив » более точно проанализировали информацию и пришли к выводу: «Отсутствует контекст. По данным EMA, возраст двух погибших в базе данных был внесен неверно. Они относились не к детям, а к пожилым людям, и с тех пор были исправлены. В базе данных EMA зарегистрированы только подозрительные случаи, связь с вакцинацией не доказана ».
Как могло случиться так, что детям были сделаны прививки? В то время только вакцина Biontech была одобрена для подростков 16 лет и старше. Однако возможность вакцинации более молодых людей была бы предоставлена. Например, как сказала представитель EMA Correctiv, «пациенты или медицинский персонал сообщали о случаях, вызванных использованием не по назначению». Красный: Использование лекарств, не соответствующих утвержденной области применения лекарств у детей, хотя соответствующие вакцины одобрены в Европейской экономической зоне только с 18 или 16 лет».
Это также ясно: в Германии проверяется каждая смерть, произошедшая незадолго до вакцинации. Институт Пауля Эрлиха (PEI) регулярно сообщает об этом.
В последнем отчете PEI перечислено пять подозреваемых случаев со смертельным исходом от двух до 24 дней после вакцинации Biontech: 16-летний подросток, «умерший в связи с аритмией». Трое умерших подростков мужского пола ранее имели серьезные заболевания ». В случае четвертого умершего мальчика (двенадцати лет) известно очень мало, в целом неадекватная информация о ходе и обстоятельствах смерти. Случаи относятся к периоду с начала кампании вакцинации с 27 декабря 2020 года по 30 сентября 2021 года.
2. В вакцинах нет вирусов, вызывающих СПИДУтверждение: Финский натуропат Врач сказал , что прививки содержали Эбола и Марбург вирусов для запуска СПИДа. Видео на странице Rumble ( архив здесь ) показывает интервью с Арияной Лав 11 ноября. На шоу Stew Peters Show натуропат рассказал о вакцине Johnson & Johnson. Он будет содержать, среди прочего, вирусы Эбола и Марбург, вызывающие СПИД и хронические заболевания на всю жизнь.
Это правильно: исследовательская платформа « Мимикама» отделилась от запутанных тезисов Лава. Авторы поясняют: «В вакцинах нет вирусов Эбола и Марбург. Предположительно Лав смешал это с разрабатываемой вакциной против Эболы, которая (как и вакцина Astrazeneca) также разрабатывается в Оксфордском университете». Кроме того, вакцины не вызывают СПИД.
3. Нет данных о частых случаях остановки сердца у спортсменовУтверждение: списки спортсменов распространяются в Интернете и социальных сетях. У всех были проблемы с сердцем. Списки предполагают связь с вакцинацией от короны . Кроме того, может наблюдаться резкое увеличение остановок сердца - до 50 процентов.
Это правильно: у спортсменов повышается риск остановки сердца. Однако в разы Corona цифры были не выше, чем в предыдущие годы. Эти сравнения отсутствуют в списках, как пишут исследователи из «Мимикамы». Согласно официальному списку ФИФА , который охватывает случаи остановки сердца во всем мире, количество остановок сердца ненамного выше, чем в другие годы, и статистических отклонений не наблюдается. Коллеги резюмируют другие выводы из списков « Корректив » и информационного агентства AFP :Ни в одной связанной статье не упоминается, связано ли это с вакцинацией.
Ни в одной связанной статье не упоминается, были ли вакцинированы испытуемые.
Один случай (игрок-любитель Gifhorn Марвин Шуман, потерявший сознание во время разминки) произошел в ноябре 2020 года, когда еще не было вакцинации.
Некоторым тренерам было от 50 до 74 лет, и они перенесли сердечные приступы, хотя сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной смерти в Германии (34 процента).
Иногда речь идет «только» о срывах, не связанных с сердечными приступами.
Только в одном случае было явное воспаление сердечной мышцы (миокардит), которое может быть как очень редким побочным эффектом вакцинации , так и результатом заболевания Covid-19.
Таким образом, распространяемые списки не содержат каких-либо убедительных доказательств того, что после вакцинации у большего числа спортсменов внезапно возникает остановка сердца.
4. Вакцинированные люди не выделяют спайковый белокУтверждение: вакцинированные люди могут выделять спайковый белок («выделение») или распространять коронавирус как «суперраспространители». Эти соображения высказал ученый Луиджи Уоррен. Австрийский сайт Wochenblick опубликовал в мае заявления «изобретателя технологии мРНК» как факты. Термин «линька» описывает явление, когда вакцинированные люди выделяют то, на что другие реагируют.
Это правильно: научных подтверждений этому нет. Проверяющие « Корректив » заявили: «Нет никаких доказательств того, что вакцинированные лица представляют опасность для других людей». Это относится как к передаче шипового белка, так и к предположительно повышенной передаче коронавируса.
Вирусолог Фридеман Вебер , директор Института вирусологии Университета Юстуса Либиха в Гиссене, считает, в отличие от Уоррена, что вакцинированные люди не могут выделять спайковый белок. Еще в мае 2021 года он объяснил своим коллегам из Correctiv по электронной почте : «Я думаю, что кто-то неправильно понял« выделение »вирусных белков. Бывает, что белки оболочки вируса (к которым относится белок-спайк) удаляются из клетки даже без других компонентов вируса. С одной стороны, спайковый белок Sars-CoV-2 довольно плохо справляется с этим, а с другой стороны, это явление применимо к отдельным клеткам, которые производят этот белок, но определенно не к вакцинированному человеку ».
5. Вакцинация не делает руку магнитнойУтверждение: в социальных сетях (например, здесь или здесь ) циркулирует несколько сообщений о людях, чьи руки должны быть магнитными - предположительно в том месте, где они ранее были вакцинированы коронарной вакциной. Очевидно, это означает, что в результате вакцинации им якобы ввели что-то металлическое. Другие видят в этом свидетельство того, что для наблюдения был введен микрочип.
Это правильно: в вакцинах от коронного разряда нет ничего, что могло бы вызвать прилипание магнитов к коже. Поверхностная адгезия не имеет ничего общего с магнетизмом.
Согласно списку ингредиентов, мРНК-вакцины от Moderna и Biontech / Pfizer и векторные вакцины от Astrazeneca и Janssen не содержат никаких магнитных материалов, таких как металлы.
В сентябре FOCUS Online поговорил с Юргеном Линднером из Центра им. Гельмгольца в Дрездене-Россендорфе о постоянно растущей сетевой тенденции . Он возглавляет отдел магнетизма с 2012 года и занимается исследованиями магнитных явлений более 20 лет.
Эксперт пояснил: «В видеороликах говорят о сильном магнитном эффекте, называемом ферромагнетизмом. Однако я считаю, что в вакцинах нет ферромагнитного вещества ». Кроме того, теория заговора имеет недостаток в своем мышлении: микрочипы вовсе не магнитные. Они сделаны из кремния, немагнитного вещества. Следовательно, магнитный тест в том виде, в каком он представлен в социальных сетях, не подходит для обнаружения микрочипа в организме.
6. Ивермектин не помогает против Covid-19Утверждение: ивермектин - эффективное средство от Covid-19. Рассказы о предполагаемом чудо-оружии ивермектине ходят давно, особенно в социальных сетях. Сторонники ивермектина часто ссылаются на такие страны, как Индия или Япония, где агент, как утверждается, помог сдержать пандемию.
Это правильно: препарат борется с паразитами, а не с вирусами вроде Sars-CoV-2. Специалисты предостерегают от несанкционированного проглатывания. «Вы не лошадь. Вы не корова », - написало в Твиттере FDA США в конце лета. «Серьезно, ребята, прекратите».
Средство регулярно используют для борьбы с глистами у животных. Он также используется в меньших дозах у людей при некоторых заболеваниях. Ивермектин можно использовать против некоторых круглых червей и чесоточных клещей у людей. Препарат не одобрен против Covid-19, и эксперты не видят каких-либо явных эффектов против Covid-19. При неправильном применении ивермектин может быть очень токсичным . В Австрии даже производитель MSD (Merck Sharp & Dohme) выступает против несанкционированного использования: « Нет убедительных доказательств использования ивермектина при Sars-CoV-2 », - недавно объявила компания.
Это верно - в отношении Индии и Японии: правительство в Нью-Дели давно дистанцировалось от этого препарата, в том числе из-за «высокого риска односторонности во многих исследованиях». Утверждение, что Токио теперь полагается на ивермектин вместо вакцинации, также вымышлено. Препарат даже не значится в списке препаратов, разрешенных к применению против короны в Японии.
7. Вакцинация не делает вас бесплоднымУтверждение: вакцины от короны могут вызвать бесплодие у женщин. Этот миф распространился с самого начала кампании вакцинации и упорно сохраняется во многих умах.
Это правильно: «В этом слухе нет абсолютно ничего научного», - объяснил Карстен Ватцл, генеральный секретарь Немецкого общества иммунологии (DGfI), в образовательном видео на YouTube весной. Пока бесплодия при вакцинации не зафиксировано. Даже с прививками от короны это к этому не приведет.
Теперь это подтверждено, поскольку иммунолог недавно подчеркнул в Твиттере : «Многие исследования уже показали, что вакцинация не влияет на фертильность, беременность или кормление грудью». Одно из них было опубликовано в специализированном журнале «Ланцет» в октябре. Сравнение женщин из Великобритании, Южной Африки и Бразилии показало, что вакцинация не повлияла на фертильность.