Романов день: северный ветер 10 декабря уносит все печали и невзгоды – что важного для этого нужно сделать. Как правильно читать пророческие знаки судьбы

10 декабря в православии отмечается память святого Романа Антиохийского. В народе этот день называется Романовым или зимнее знамение, поскольку сегодня также почитают икону Пресвятой Богородицы «Знамение».
Роман Антиохийский был монахом и придерживался аскетического образа жизни, в связи с чем его причислили к святым. Считается, если обратиться в Романов день к иконе Богоматери «Знамение», то она может помочь многим парам обрести долгожданного ребенка. Поэтому в этот день рекомендуется посетить храм людям, которые отчаянно желают стать родителями.
В народе на праздник существует ряд запретовНе рекомендуется 10 декабря шить, ведь если на дворе стоит оттепель, таким образом можно было зашить тёплую погоду.
Также рыбалка была под запретом, люди считали, что при ловле рыбы в неё вселяется бес, злой дух.
Нежелательно приглашать, а тем более впускать людей со злыми помыслами, проблемами и невзгодами, ведь хозяева дома верили в то, что гости оставляют свои беды.
Приметы в Романов деньЕщё в древние времена люди верили, что если встать к северному ветру лицом, то он унесёт с собой все печали и беды, что с вами произошли. А если ночью ярко горят звезды, значит непременно будет мороз. К братьям нашим меньшим можно смело отнести и крупный рогатый скот, так фырканье коровы тоже знак о том, что будут стоять морозы.
Что можно сказать о человеке родившегося 10 декабря, что он также, как суровая зима обладает жизненной стойкостью, не нуждается в похвале, а в качестве камня им подходит аметист.