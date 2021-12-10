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Грешно ли работать 10 декабря в праздник иконы Божией Матери «Знамение»?

1:30:4312/10/2021,София Мальцева
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В современном мире сложно отказаться от работы, но некоторые запреты всё же дошли до наших дней.

В этот день лучше воздержаться от излишней брани, под запретом шитьё и рыбалка. Фото: Pixabay.com

10 декабря православные почитают икону Божией Матери Знамение. В народе его именуют Зимнее знамение. Изображение Пречистой прославилось после того, как благодаря ее лику, целый город спасся от нападения врагов.

Осаждённый Новгород был спасён иконой. Когда стрела врага попала прямо в лик Богоматери, из её глаз полились слезы, что это, если не чудо? Атакующие же были в полном недоумении, вследствие чего начали нападать на своих же. И тут же икона получила название Пресвятой Богородицы «Знамение». До сих пор православные отмечают сей праздник, ежегодно, 10 декабря. В этот день чтят и верят в целебную силу.

К Святому образом Богоматери люди с давних времён люди шли молиться в церковь, прося защиты им и их семье у иконы «Знамение». Также Богородице молятся о скорейшем выздоровлении от бесплодия, слепоты, и о мире в семье. Молятся, чтобы уберегли от напастей и бед. Хороший день, чтобы быть дома в кругу близких людей.

В современном мире сложно отказаться от работы, но некоторые обычаи всё же дошли до наших дней. В этот день лучше воздержаться от излишней брани, под запретом шитьё и рыбалка. Интересно, что обряды и ритуалы после захода солнца не запрещаются.

Следует в этот день с утра помолиться или посетить храм. Если невозможно отказаться от работы, то делать ее следует, постоянно думая только о хорошем.

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традициипраздникиприметы день иконы Богоматери "Знамение"
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