10 декабря – Всемирный день футбола: брутальные поздравления для любителей и профессионалов

С всемирным днем футбола,
С праздником друзья!
Пусть чистым будет поле
И радостной игра!
Болельщикам — эмоций,
Игрокам — голов,
Чтоб все объединились
Прекрасною игрой!
Все, кто к игре неравнодушен —
Болельщик, тренер, футболист —
Пусть отведет сегодня душу,
Пусть будет важный гол забит.
Пускай спортивный комментатор
Дает слова мои в эфир:
Я со всемирным днем футбола
Сегодня поздравляю мир!
Всемирный день футбола,
Фанатов поздравляю,
Красивых, ярких матчей
Всем от души желаю.
Голов вам бесподобных, Побед и вдохновения, Прекрасными пусть будут На поле все мгновения.
Желаю вам красиво
В «десятку» попадать,
И в жизни и на поле
Печалей вам не знать.
Стихи: Поздравок
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