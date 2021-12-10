3 сильнейшие молитвы перед «Знамением» Божией Матери: самые известные чудотворные списки иконы

Образ Богородицы один из самых почитаемых в православной церкви. Многовековая история говорит сама за себя. А о её чудотворных силах помнят и верят по сей день.
Во всех службах поминается её святое имя, многие верующие держат икону Богородицы у себя в домах. Со времени создания первой Богородичной иконы апостолом Лукой прошло около 2000 лет.
С давнего времени ее иконография составляет примерно от 260 по России и более чем 860 (в мире) типов святого образа. Каждое изображение из которых имеет свою особенную историю, а также помощь, которую получают страждущие, обращаясь к Пречистой. Таким образом, по всему миру насчитывается более восьмисот типов образов Богородичной иконы.
Самые известные списки чудотворных икон: Слово плоть бысть; Курская-Коренная; Абалакская; Дионисиево-Глушицкая; Соловецкая; Серафимо-Понетаевская; Царскосельская.
Один из уникальных святых образов — икона Албазинской Божьей Матери «Слово плоть бысть», на которой показан еще не рожденный младенец Девы Марии. Эта икона означает, что ваши помыслы рано или поздно воплотятся в жизнь. Интересно, что автора этой иконы так и не удалось найти. Не будем углубляться в историю каждой иконы, но будьте уверены, каждая уникальна по-своему.
Особенность иконы «Знамение», в том, что у святой подняты руки к небу, а на груди находится младенец.
К Пречистой обращаются прося о благополучии, мире среди врагов, о скорейшем исцелении и нападений от злоумышленников. Люди верят, что молитва Богородице, может быть услышана Богом.