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С Днем защиты животных – восхитительные открытки и картинки для всех на 10 декабря

12:15:3112/10/2021
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10 декабря во многих странах мира отмечается Международный День акций за принятие Декларации прав животных или Международный день прав животных, который был учрежден в 1998 году – в 50-ю годовщину подписания Декларации прав человека.

Международный день прав животных

День прав животных -
День необычный!
С животными вести
Себя надо прилично!
Если нужно накормить -
Накорми всегда их ты,
Желаю их тебе любить
И душевной доброты!
Пускай будет жизнь твоя
С природою связана,
Желаю я тебе дружить
С животными разными!

Международный день прав животных

День защиты прав животных
Отмечает мир сейчас!
О животных тебе вспомнить
Нынче пробил час!
Никогда не обижай
Братьев наших меньших,
Делай все, чтоб им жилось
В этом мире легче.
Взносы всякие плати,
Корми, когда сможешь.
Верю я, ты в трудный час
Всегда им поможешь!

Международный день прав животных

В международный день
Прав всех животных,
Покорми ты их с утра
Желательно плотно.
Пускай это будет кот
Или пес приблудный -
Всех жалей ты их всегда,
Ведь им очень трудно!
Можешь даже в зоопарк
Сегодня податься,
Вот верблюда не корми,
Он будет плеваться!

Стихи: zedra.ru
Открытки: Pixabay

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