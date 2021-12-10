С Днем защиты животных – восхитительные открытки и картинки для всех на 10 декабря

День прав животных -
День необычный!
С животными вести
Себя надо прилично!
Если нужно накормить -
Накорми всегда их ты,
Желаю их тебе любить
И душевной доброты!
Пускай будет жизнь твоя
С природою связана,
Желаю я тебе дружить
С животными разными!
День защиты прав животных
Отмечает мир сейчас!
О животных тебе вспомнить
Нынче пробил час!
Никогда не обижай
Братьев наших меньших,
Делай все, чтоб им жилось
В этом мире легче.
Взносы всякие плати,
Корми, когда сможешь.
Верю я, ты в трудный час
Всегда им поможешь!
В международный день
Прав всех животных,
Покорми ты их с утра
Желательно плотно.
Пускай это будет кот
Или пес приблудный -
Всех жалей ты их всегда,
Ведь им очень трудно!
Можешь даже в зоопарк
Сегодня податься,
Вот верблюда не корми,
Он будет плеваться!