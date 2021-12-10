10 декабря – Собор новомучеников и исповедников Радонежских: как святые пострадали за веру в 20 веке

10 декабря отмечается православный праздник – собор новомучеников Радонежских, который был принят в честь новомучеников земли Радонежской. Текст праздничного богослужения был принят по определению Священного Синода православного храма. В 1937 году на Бутовском полигоне расстреляли святых мучеников Иоанна Смирнова, Феодора Дорофеева, мученика Любимова, Ксенофонта, Крестьянинова, служившие в Троице-Сергиевом монастыре и храмах Загорской области.
В XX веке исповедовать свою веру было большим мужеством, поскольку советская власть и тоталитарный режим делали все, чтобы люди отбросили свою религию. Людей отправляли в тюрьмы, ссылки, заставляли молчать, расстреливали. Вышестоящие должности пропагандировали, что церковь потеряла свою силу, они хотели присвоить себе все золото и серебро, но сделали это так, будто им отдали всё по своему желанию. Они посеяли смуту в людских душах. А русский человек привыкший терпеть – мало что мог сделать. Итак, такова наша история, но люди не до конца отказывались от Православия, а скорее были вынуждены отступить.
Церковь давно признала мученичество видом святости. Новомученики до самой смерти переносили ужасные пытки. К месту захоронений мучеников относятся с большим уважением. День памяти официально добавлен в церковный календарь.