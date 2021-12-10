Можно ли 11 декабря убираться, солить капусту и ходить на кладбище в день памяти священномученика Серафима?

11 декабря — день памяти священномученика митрополита Серафима. В миру его звали Леонид Чичагов, и он родился в 1856 году и принял мученическую смерть в 1937 году через 25 лет после смерти преподобного Серафима Саровского, который оказал самое важное влияние на его жизнь.
В этот день также продолжается Рождественский пост, а также выпадает Сойкин день. По народной традиции в этот день следят за Сойками, если она в поле вашего зрения, да ещё и поёт нужно непременно следовать за птицей, так вы найдете своё счастье. Многие в этот день проводят обряды и ритуалы, например, возьмите в руки фасоль и хаотично разбейте на три части (любовь, карьера и деньги). Каждую часть посчитайте, чётное количество фасоли говорит о непременном везении, а нечётное, к сожалению, наоборот.
В этот день лучше не солить капусту, а оставить это дело на завтра. Ведь 11 число является неблагоприятным для закрутки по лунному календарю.
Посещать кладбище также не рекомендуется, ведь есть поверье, что усопший может прийти по вытоптанной на снегу тропинке к вам в дом. Но если всё-таки очень нужно, то следует обойти несколько раз кладбище, дабы обмануть духов.
Уборка разрешена, не будем забывать, «чистота – залог здоровья».
Интересная примета, если споткнуться о порог, то жди конфликта в семье. Будьте внимательны к знакам судьбы, ведь они помогают нам не совершить ошибок.