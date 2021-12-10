Что строго запрещено делать каждому в день памяти священномученика Серафима: можно ли работать и солить капусту

11 декабря - это день памяти священномученика Серафима Чичагова. Верующие в этот день вспоминают ужасающие дни гонений, которые потрясают душу. Святой Серафим был священномучеником. К нему приходили люди, прося в молитвах о здоровье и избавления от недугов.
Святой родился в семье аристократов, будучи ребёнком мечтал стать военным. Взрослым получил церковное образование и вера его была глубока. Работал иконописцем, сочинял музыку для церкви. Был расстрелян в 1937 году, а прославлен в 1997 году.
Продолжается Рождественский пост, целью которого является очищение. Нужно воздержаться от мясных продуктов, молочки и яиц. Предпочтительны фрукты, овощи, каши и бобовые. Если вы хотите посолить капусту, стоит отложить это дело на завтра.
В этот день также выпадает Сойкин день. Знаки судьбы укажут верный путь, так например, если Сойка прилетела к вашему дому, стоит последовать за ней. Возможно вы отыщете ответы на свои вопросы. Придерживайтесь плана на день, пост пройдёт легче, если на нём не зацикливаться. А для этого лучше всего занять себя какой-нибудь работой.
Кроме того 11 декабря гадали на успех в торговых делах. Рано утром выходили на улицу и кидали в сугроб горсть разных монеток, после чего начинали искать их. Если первой оказывалась самая мелкая – удачи не жди, если находили рубль – значит, все будет благополучно.