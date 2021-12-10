Какой силы геоудары ожидают метеопатов в ближайшие выходные: к чему готовиться 11 и 12 декабря 2021 года

В середине декабря ожидаются солнечные вспышки, которые спровоцируют магнитные бури. Метеочувствительные люди могут испытать недомогания в такие моменты. Когда космическая погода портится, то многие могут почувствовать себя "не в своей тарелке".
Первый серьезные геоудары настигнут землю 11 декабря, в 19.00. В этот день сила бури составит три балла, которая продлится до конца следующего дня, 12 декабря.
В декабре в целом будет стоять не самая благоприятная геомагнитная обстановка, мощность колебаний может достигать 7 баллов, их могут почувствовать даже полностью здоровые молодые люди.
Стоит отметить, что магнитные бури – это одна из причин возникновения Северного сияния. Также до конца декабря будет две волны таких колебаний. В современном мире, благодаря интернету можно заранее узнать и подготовиться к таким дням.
Какие симптомы могут появиться в эти дни?1. Вспыльчивость.
2. Апатия.
3. Скачки давления.
4. Головные боли.
5. Сильная усталость.
Особенно следует быть готовыми людям пожилого возраста. Могут появиться такие симптомы, как тошнота, повышенное давление, а иногда могут появиться подозрения на инсульт.
Людям с хроническими заболеваниями, не нужно заниматься самолечением, и бояться обращаться за помощью к детям, знакомым или соседям, если резко станет плохо. Рекомендуется проконсультироваться со специалистами, и пить прописанные лекарства, которые обязательно вам помогут. Не стоит лишний раз выходить на улицу. Также постарайтесь не пользоваться телефонами и телевизорами. Больше отдыхайте, не забывайте открывать форточку, чтобы в доме был свежий воздух. Также необходимо придерживаться правильного питания, состоящего в основном из фруктов, овощей и полезных жиров.