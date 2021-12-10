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Гороскоп Тамары Глобы на 2022 год: что ждет знаки зодиака в новом году Черного Водяного Тигра

6:30:0712/10/2021,София Мальцева
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Сосредоточьтесь на себе, не позволяйте внешним факторам воздействовать на вас.

Цикл за циклом снова подкрадывается год Тигра. Фото: Pixabay.com

Каждые 12 лет по-лунному календарю наступает год определённого животного и вот цикл за циклом снова подкрадывается год Тигра, а в 2022 году – это будет не простой Тигр, а водяной. Тигр сам по себе очень своенравен, однако вода может укротить большую кошку. Для всех знаков Зодиака наступит период полный неожиданных поворотов. Что нам ждать от наступающего года расскажет гороскоп Тамары Глобы.

Овен

Звезды говорят, что резких поворотов будет предостаточно. При этом негатива не будет вовсе. Первая половина 2022 будет немного нервной, Овнам потребуется всё их терпение. Перед вами будет и перспектива и возможности, не пропустите своё счастье. А как раз во второй половине вы будете пожинать плоды своих трудов.

Телец

Тельцы, Тигр на вашей стороне, но некоторые трудности всё же будут в настоящем году. Меньше ожиданий насчёт близких людей советует астролог, возможно предательство. Лучше позаботьтесь о своём здоровье. Конфликты со второй половиной лучше решать сразу, спокойно, поговорив с глазу на глаз.

Близнецы

Ох, как же близнецам будет везти, удача на вашей стороне, за все ваши старания. Однако со вторыми половинками и друзьями стоит быть бдительными, не стоит обижать их словом или делом. В карьере вы будете на высоте – поэтому пользуйтесь всеми возможностями, чтобы проявить себя. Финансы стоит распределять, иначе спонтанные покупки могут плохо сказаться на вашем бюджете.

Рак

У раков год обещает быть трудным в некоторых аспектах жизни. Астролог рекомендует не зацикливаться и не упрямиться, иначе ошибок не избежать. В отношениях стоит разработать способность слушать собеседника, нежели очаровывать своей харизматичностью. И помните, все мы просто люди, со своими взглядами, достоинствами и недостатками.

Лев

Год тигра обещает львам в полной мере реализовать свои амбиции. Не упустите возможность получить, то чего так яро желаете. Не стоит хамить и необоснованно повышать голос на окружающих, ни к чему хорошему это не приведёт. Львы по натуре очень открытые, но всё же не стоит забывать про границы и гармонию, которую можно достичь в полной мере лишь в одиночестве.

Дева

Девам стоит быть смелыми и за это судьба их непременно вознаградит. Вас ждут новые возможности, проекты и задумки. Тем кто давно мечтает поменять профессию или место жительства – вперёд! Но не забывайте тщательно обдумать каждое решение.

Весы

Тот кто делает – получает, а тот кто бездельничает будет в простое. Возможно, в начале года вы столкнетесь с проблемами, но не стоит отчаиваться, оптимизм и близкие люди – вот, что вам нужно. Весам стоит быть гибче и тогда они с лёгкостью подстроятся под водяного тигра.

Скорпион

Вы справитесь с проблемами уходящего года, но не стоит расслабляться, всегда будьте на чеку. У вас будет возможность для реализации проекта под названием «будущее», поэтому работайте и ещё раз работайте. Женщины-скорпионы вполне могут выйти замуж, а мужчинам-скорпионам лучше сосредоточиться на карьере.

Стрелец

Стрельцам стоит придерживаться своих позиций и приоритетов. Не стоит слишком доверять людям. И не забывайте, что у каждого свой путь. В новом году стоит начать делать что-то новое и интересное, и тогда жизнь заиграет новыми красками. В личной жизни всё будет стабильно.

Козерог

Финансовое планирование очень сильно поможет в первом полугодии. Не стоит необдуманно тратить или вкладывать, эти деньги вполне могут пригодиться вам в будущем. В карьере всё будет зависеть от вас. А в любви всё таки стоит пойти на уступки.

Водолей

Водолеев ждёт денежный поток, не упустите возможность. Для мужчин-Водолеев намечается карьерный рост. В личной жизни всё будет хорошо, но для этого нужно приложить усилия.

Рыбы

Сосредоточьтесь на себе, не позволяйте внешним факторам воздействовать на вас. Меньше нервничайте и тогда вы будете здоровы. Водяной тигр благоволит вам, вполне возможно, что в финансовом плане у вас всё будет хорошо.

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гороскопзнаки зодиакагод тиграНовый год.
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