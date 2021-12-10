Каждые 12 лет по-лунному календарю наступает год определённого животного и вот цикл за циклом снова подкрадывается год Тигра, а в 2022 году – это будет не простой Тигр, а водяной. Тигр сам по себе очень своенравен, однако вода может укротить большую кошку. Для всех знаков Зодиака наступит период полный неожиданных поворотов. Что нам ждать от наступающего года расскажет гороскоп Тамары Глобы.
Гороскоп Тамары Глобы на 2022 год: что ждет знаки зодиака в новом году Черного Водяного Тигра
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Каждые 12 лет по-лунному календарю наступает год определённого животного и вот цикл за циклом снова подкрадывается год Тигра, а в 2022 году – это будет не простой Тигр, а водяной. Тигр сам по себе очень своенравен, однако вода может укротить большую кошку. Для всех знаков Зодиака наступит период полный неожиданных поворотов. Что нам ждать от наступающего года расскажет гороскоп Тамары Глобы.
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