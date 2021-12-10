Какой сегодня церковный праздник 10 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 10 декабря 2021 года
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
Собор новомучеников и исповедников Радонежских
Великомученика Иакова Персянина
Святителя Иакова Ростовского, епископа
Преподобного Палладия Александрийского
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году
Обретение мощей благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца
Народные праздники и приметыЗнамение
Этот праздник назван в честь чудотворной иконы Божьей Матери «Знамение».
Наши предки считали этот день особенным и верили, что небеса посылают знаки судьбы. Они наблюдали ха погодой, звездным небом, поведением животных, пытаясь рассмотреть предсказания на будущее. На восходе солнца люди выходили на улицу и ставали лицом к северному ветру. Считалось, что он унесет беды и несчастья.
Также в этот день чтили память святого Романа, которому женщины молились об избавлении от бесплодия.
Ярко-красная заря в этот праздник является предвестником сильного ветра.
Источник: my-calend.ru