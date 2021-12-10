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Какой сегодня церковный праздник 10 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:0312/9/2021
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На восходе солнца люди выходили на улицу и ставали лицом к северному ветру.

Ярко-красная заря в этот праздник является предвестником сильного ветра. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 10 декабря 2021 года

Рождественский пост
Иконы Божией Матери, именуемой «Знамение»
Собор новомучеников и исповедников Радонежских
Великомученика Иакова Персянина
Святителя Иакова Ростовского, епископа
Преподобного Палладия Александрийского
Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом в 1170 году
Обретение мощей благоверного князя Всеволода (в Крещении Гавриила) Новгородского, Псковского чудотворца

Народные праздники и приметы

Знамение
Этот праздник назван в честь чудотворной иконы Божьей Матери «Знамение».

Наши предки считали этот день особенным и верили, что небеса посылают знаки судьбы. Они наблюдали ха погодой, звездным небом, поведением животных, пытаясь рассмотреть предсказания на будущее. На восходе солнца люди выходили на улицу и ставали лицом к северному ветру. Считалось, что он унесет беды и несчастья.

Также в этот день чтили память святого Романа, которому женщины молились об избавлении от бесплодия.

Ярко-красная заря в этот праздник является предвестником сильного ветра.

Источник: my-calend.ru

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