Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 10 декабря 2021 в России и мире

• День засандаленных
• День сидения на окне
• Всемирный день прав человека (Human Rights Day)
• Праздник иконы Божией Матери «Знамение»
• Всемирный день футбола (World Football Day)
• Международный день прав животных (International Animal Rights Day)
• День памяти святителя Иакова Ростовского
• Собор новомучеников и исповедников Радонежских
• День памяти блаженного Андрея Симбирского
• День памяти преподобного Палладия Александрийского
• День основания Ханты-Мансийского автономного округа (День Югры)
• День памяти великомученика Иакова Персиянина
• День памяти преподобного Романа Антиохийского
• День марийской письменности
• День создания службы связи МВД РФ
• День десятичной классификации Дьюи (Dewey Decimal System Day)
• День рождественского свитера (Christmas Jumper Day) - Великобритания
• День Нобеля (Nobeldagen, Nobel Prize Day) - Швеция
• Женский день - Намибия
• День продавца (National Salesperson`s Day) - США
• День рыбака - Мальдивы
• День победы (Iraqi Victory Day) - Ирак
• День военно-воздушных сил - Венесуэла
• День прав человека и мира - Кирибати
• День лагера (National Lager Day) - США
• День Конституции (Constitution Day) - Таиланд
• День референдума о государственной независимости - НКР
• Фестиваль «Эскаляд» (L`Escalade) - Швейцария
• День бюро находок (Official Lost and Found Day) - США
• День социального работника (Dia del Trabajador Social) - Аргентина
• День Джейн Аддамс (Jane Addams Day) - США
• День государственности штата Миссисипи (Mississippi Statehood Day) - США
• Именины у Бориса, Ивана, Всеволода, Якова, Дмитрия, Андрея
• Романов день (Зимнее знамение)
Важные события• 10 декабря 1828 года в Санкт-Петербурге основан Технологический институт
• 10 декабря 1901 года состоялась первая церемония вручения Нобелевской премии
Источник: kakoysegodnyaprazdnik.ru