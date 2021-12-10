Символы удачи на Новый 2022 год: что обязательно иметь дома, чтобы 31 декабря везение пришло к вам и оставалось все 365 дней

Каждый человек хочет сделать свою жизнь еще лучше. Новый год становится прекрасной возможностью начать многое с чистого листа, попробовать что-то новое, закончить старое и найти себя. Зачастую, чтобы все прошло хорошо, в вашу дверь должна постучаться удача. Вы можете ждать ее стука или сделать специальное приглашение. Кто способен подарить удачу на Новый год? Конечно же, покровитель этого года. С 1 января покровительством будет заниматься Водяной Тигр — крайне гордый, сильный и ответственный зверь. Если получить его доверие и показать, что вы цените его, можно заработать защиту и помощь со стороны Тигр. Сделать это не очень сложно. Достаточно правильно провести новогоднюю ночь.
Что должно быть дома, чтобы принести в него удачу на целый год?
Для этого необходимо учесть нравы будущего покровителя. Он имеет особую любовь ко всему натуральному. Соответственно, украшения дома, ваш образ — платье, маникюр, цвет волос и макияж — и подарки должны стремиться к естественности. В качестве наряда лучше всего брать вещи из натуральных материалов природных оттенков: нейтральных цветов, избегающих ядовитости и искусственности. То же самое касается маникюра и цвета волос. Ухаживать за собой можно и даже нужно, ведь как Новый год встретишь, так его и проведешь. Однако нужно знать природную грань. Украшения для дома — отдельный вопрос.
Конечно же, здесь тоже необходимо придерживаться политики всего натурального. Но это не значит, что необходимо избавиться от всеми любимых гирлянд. Отнюдь. Просто такие детали должны дополнять общий облик дома, а не становится главным украшением. Важным предметом в доме станет настоящая, живая елочка. Именно она должна занять особое место в доме. Украсить ее можно бумажными фигурками. Их очень просто вырезать. Более того, сделать это можно вместе со своими детками. Такие украшения ограничиваются лишь вашей фантазией. Из бумаги можно сделать снежинки, Деда Мороза, Снегурочку, Тигра, оленей и другие символы Нового года. Также можно поставить деревянную или металлическую фигурку Тигра. Расположите ее либо на праздничный стол, либо на саму елку. Это будет идеальным решением, чтобы заполучить доверие покровителя 2022 года и долгожданную удачу.