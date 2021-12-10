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Какой будет погода на новогодние каникулы в Москве, Сибири и Санкт-Петербурге: прогноз

9:00:0712/10/2021
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Погода в новогодние каникулы принесет с собой очередное похолодание.

Во время новогодних каникул в Москве произойдет похолодание. Фото: Pxfuel.com
Во время новогодних каникул в Москве произойдет похолодание. Фото: Pxfuel.com

Новогодние каникулы уже совсем близко. Рабочие россияне получат свой заслуженный отдых уже 31 декабря, в официальный выходной день. С этого момента во многих регионах России начнется сильное похолодание, ведь январь невероятно близок. При этом многие жители России ждут не дождутся, как смогут провести каникулы вместе с семьей. Весь отдых просидеть дома не получится. Многие уже планируют, куда поехать в свободное время, однако позволит ли им это сделать погода?

Прогноз погоды на новогодние каникулы:

В Москве декабрь вышел достаточно теплым. Лишь в течение двух дней были необычные морозы. В целом средняя погода за декабрь держалась на уровне -4... -5 градусов. 31 декабря термометр покажет -7. Вплоть до 10 января будет держаться такая же температура. Однако с 7 по 9 числа ожидается похолодание до -12 градусов.

В Санкт-Петербурге декабрь вышел еще теплее, чем в Москве. В некоторые из дней декабря и вовсе прогнозируется плюсовая температура. Однако с 31 декабря по 10 января начнется постепенное похолодание с -4 до -8 градусов. Погода начнет ухудшаться непосредственно с 6 января. До него термометр будет показывать -4... -6 градусов.

В Сибири средняя температура с 31 декабря на 10 января составит примерно -14 градусов. Однако многое будет зависеть от региона. В Новосибирске 31 декабря ожидается -18. К 8 января температура слегка поднимется до -11. Однако уже с 9 числа начнется очередное похолодание до -15... -20 градусов.

В Красноярске ожидается аналогичная температура: 31 числа — -17, потепление до -13 в течение первых 9 дней января. С 10 числа начнется очередное похолодание.

Однако не стоит думать, что зима в вышеперечисленных городах будет чрезвычайно холодной. Стоит помнить, что существуют города, где погода значительно суровее. Например, в Якутске с 31 декабря по 10 января погода будет держаться стабильно на уровне -30 градусов.

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погодапохолоданиеНовый год.
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