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Новогодние каникулы: Определена дата начала школьных зимних каникул 2021-2022 года. И окончание

11:00:2112/10/2021
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Зимние каникулы для учащихся школ начнутся уже совсем скоро. Остается чуть больше двух недель.

Зимние каникулы станут хорошим поводом отдохнуть от последних месяцев учебы. Фото: Pxfuel.com
Зимние каникулы станут хорошим поводом отдохнуть от последних месяцев учебы. Фото: Pxfuel.com

2021 год подходит к концу. Это означает, что совсем скоро наступят долгожданные зимние каникулы, в которые учащиеся школ смогут отвлечься от учебы и провести новогодние дни с пользой, ведь куда без отдыха? Но сколько продлятся новогодние каникулы?

На этот вопрос ответили в Министерстве просвещения. Они рекомендовали провести новогодние каникулы в период с 29 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. Однако стоит понимать, что это именно рекомендательный характер. Иными словами, длительность каникул может отличаться в зависимости от города и региона. Но существует важное правило: они должны длиться не менее одной недели. Например, в Ставрополе каникулы начнутся уже 26 декабря и продлятся также до 9 января. Соответственно, за более точной информацией стоит обратиться в школу.

Также дополнительные каникулы пройдут для первоклассников и учащихся по триместрам. Они смогут отдохнуть в феврале.

Будут ли продлевать зимние каникулы?

На этот вопрос чуть ранее ответил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. По его словам, пока планов по продлению нет. Это связано с мониторингом коронавирусной ситуации в стране. Если неожиданно произойдет скачок заболеваемости, может произойти увеличение длительности зимних каникул. Но пока предпосылок к этому нет.

Отметим, что зимние каникулы являются самыми длинными после летних. Весенние продлятся с 21 по 27 марта 2022 года.

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учебазимние каникулы2022 год
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