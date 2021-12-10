Самые важные дела и строгие запреты в день святой Анны 22 декабря: О чем нужно обязательно помолиться и на какие знаки обратить внимание

22 декабря Русская православная церковь отметит день зачатия Пресвятой Богородицы. Также этот праздник называют днем святой Анны.
История праздника:
Праведные Иоаким и Анна долгие годы не могли зачать ребенка. В какой-то момент все решили, что Анна бесплодна и потому грешна. При этом всем пожилые люди были крайне набожными и добрыми. Анна и Иоаким молились Господу Богу, чтобы у них появился малыш. Однажды к мужчине явился образ ангела, который рассказал о том, что ребенок появится на свет через девять месяцев. Так и случилось: на свет появилась Дева Мария, чья судьба тесно переплетена со всем христианством.
Традиции:
В этот день принято избавляться от всего старого и ненужного. Речь идет как о хламе дома, так и о незавершенных делах. 22 декабря необходимо завершить все то, что тянется за вашей спиной. Также по преданию, если загадать в этот день желание, оно обязательно будет исполнено.
22 декабря прихожане Русской православной церкви могут посетить храм и помолиться Деве Марии, ее родителям и сыну Иисусу Христу. Лучше всего попросить о здоровье малыша.
Запреты в светлый день:
Также в праздник Анны существует ряд важных запретов. Во-первых, беременным женщинам необходимо отказаться от вредной еды, чтобы избежать тяжелых родов. Также им запрещается разжигать огонь и даже брать в руки спички. Если пренебречь этим правилом, ребенок может получить родимое пятно на видном месте.
Кроме этого, в этот праздник необходимо избегать физической труд. Особенно беременным женщинам. В народе существовало страшное предание, что рукоделие — шитье, вязание или вышивание — может привести к тому, что ребенок может родиться с петлей из пуповины на шее.
Приметы:
Также в день Анны имеется ряд важных примет. Например, какая 22 декабря будет погода, такой она и будет в Новый год. А иней на ветвях деревьев считается символом богатого урожая на будущий год.