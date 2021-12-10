Зимние и весенние школьные каникулы-2022: когда начнутся каникулы после второй и третьей четверти в школах России

2021 год подходит к концу, а за ним и вторая четверть в Российских школах. Впереди время каникул и отдыха, а также длительных праздников и новогодней чарующей сказочной атмосферы. По приказу министерства образования зимние каникулы в школах начнутся уже с 25 декабря 2021 года и закончатся 9 января 2022 года. Уже 10 числа все школьники России вернутся за свои парты.
Несмотря на предстоящие праздники, многие школьники и родители уже задумываются о цветущей весне и каникулах, которые тоже будут не за горами. Третья четверть будет самой долгой и начнется 12 января. К концу она подойдет 27 марта 2022 года. По приказу министерства образования, весенние каникулы начнутся 28 марта 2022 года включительно и продлятся 7 дней, вплоть до 3 апреля 2022 года. В школы обучающиеся вернутся 4 апреля 2022 года. Отметим, что в третьей четверти для обучающихся первых и вторых классов предусмотрены дополнительные каникулы, которые пройдут в феврале. Они начнутся 14 февраля и продлятся 7 дней до 20 февраля 2022 года. 21 числа первоклассники и второклассники снова приступят к обучению.
Даты зимних и весенних каникул на 2021-2022 год в триместровой и четвертной системе различаются. Так в триместровой системе обучения зимние каникулы у школьников начнутся с 27 декабря 2021 года и продлятся до 9 января 2022 года включительно. Первоклассники и второклассники дополнительно будут отдыхать с 14 по 20 февраля 2022 года и вернутся в школу 21 февраля. Весенние же каникулы придутся на период с 4 по 10 апреля 2022 года.
Отметим, что даты каникул могут сдвигаться из-за нестабильной эпидемиологической ситуации в стране. Актуальную информацию можно уточнить у руководства образовательной организации или на сайте Министерства образования.