Андреевский флаг: история святыни военного флота, праздник – 11 декабря

11 декабря 1699 года Андреевский флаг стал официальным знаменем военного флота Российской Империи. А принял такое решение сам Петр I. Объяснил же император такое название тем, что апостол Андрей стал тем человеком, с помощью которого в Россию пришло крещение. Таким образом, Петр великий увековечил имя святого.
Апостол Андрей Первозванный является одним из двенадцати апостолов. Первозванным же он стал из-за того, что именно святой Андрей стал самым первым учеником Иисуса Христа. Затем он привел к Христу и своего брата Симона, ставшего апостолом Петром. Андрей, как и оставшиеся десять учеников Христа, наблюдал за Воскресением и Вознесением Христа. После этого события апостолы разделились. Они начали проповедовать христианство в языческих землях, чтобы спасти души заблудших.
Свою праведную жизнь апостол закончил на кресте, как и его наставник. Его казнили язычники. Однако крест имел форму буквы «Х». Чтобы продлить муки Андрея, его не прибивали к кресту, а привязали. Именно поэтому Андреевский флаг имеет подобное изображение.
В начале прошлого века под знаменем Андреевского флага плавали многие корабли империи. Лишь после прихода красной армии к власти было принято решение сменить знамя Андрея на флаг Интернационала. После развала Советского Союза, в 1991 году, вновь было принято решение сделать Андреевский флаг знаменем военного флота нашей страны. Таким образом, этот исторический символ праведности и доблести стал лицом корабля.