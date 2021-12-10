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Повышенная раздражительность и агрессивность: как комета Леонарда повлияет на людей 12 декабря 2021

12:00:0712/10/2021
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Это уникальное астрономическое явление, поскольку вскоре комета Леонарда навсегда покинет Солнечную систему.

12 декабря комета будет находиться в ближайшей точке относительно Земли. Фото: Pxfuel.com
12 декабря комета будет находиться в ближайшей точке относительно Земли. Фото: Pxfuel.com

12 декабря 2021 года состоится уникальное астрономическое событие: к Земле на расстоянии 35 миллионов километров приблизится комета Леонарда. Кометы пролетают в поле зрения землян сравнительно часов, однако это явление имеет особую ценность, ведь совсем скоро Леонард покинет солнечную систему навсегда.

По словам экспертов Московского планетария, за этим астрономическим событием можно будет понаблюдать каждому. Также специалисты добавили, что эта комета может стать самой яркой среди всех, что были в 2021 году. 3 декабря она достигнет М3, 6 — пролетит недалеко от Арктура. 8 ее хвост начнет светиться все ярче и ярче, пока, в конце концов, земляне не смогут увидеть приближение кометы. Однако после наступления 18 декабря она пропадет из виду и вскоре покинет нашу систему.

Посмотреть за кометой получится посмотреть с 5:00 до 6:00 часов по Москве. По рекомендациям, лучше всего выбраться из города, если у вас еще будут сумерки. Это поможет избавиться от лишнего света. А чтобы найти комету в небе, достаточно воспользоваться картой звездного неба. На ней вам нужно будет обнаружить созвездие Змееносца, через которое комета и будет пролетать.

3 января комета улетит с Солнечной системы, однако на долгое время оставит память о себе. Возможно, эта память окажется роковой, ведь 12 декабря будет крайне негативным, с точки зрения энергетики. В этот день люди будут поспешны, опрометчивы и крайне грубы в отношении окружающих. Следует быть значительно аккуратнее в своих словах и поступках, чтобы предостеречь себя от конфликтов и споров. Если вы не хотите рассориться с близкими людьми, постарайтесь провести этот день в одиночку. Более того, негативная энергетика способна повлиять и на вас, из-за чего вы станете яблоком раздора.

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влияниекометаастрономическое событие
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