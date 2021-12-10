В Мексике погибли 49 мигрантов в перевернувшемся трейлере

В мексиканском штате Чьяпас перевернулся трейлер с мигрантами. В результате ДТП погибли 49 человек, которые являлись мигрантами. Также известно, что травмы и ушибы получили еще 58 человек. Сообщается, что грузовик с прицепом, в котором и находились несколько десятков человек, перевернулся в результате столкновения с подпорной стенкой. Люди выпали из конструкции и вылетели на дорогу.
По информации представителей спасательных служб, большинство пассажиров являлось представителями Гватемалы. А губернатор штата Чьяпос выступил с обращением ко всем родным и близким погибших и пострадавших. Он выразил свои искренние соболезнования. Также управленец дал поручение об оказание всей необходимой помощи пострадавшим и их семьям.