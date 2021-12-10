ФАС заявила о подорожании услуг ЖКХ в России в 2022 году

В России вырастут цены на услужи жилищно-коммунальных услуг в 2022 году. Известно, что индексация составит 4%. Такое заявление сделали в Федеральной антимонопольной службе. Повышение цен планируется на июль. Также известно, что за 2021 год стоимость таких услуг выросла на 3,3%. Эксперты заявляют, что в текущем году инфляция превысила значения, которые прогнозировались, что привело к проблемам среди большинства предприятий в такой сфере.
Эксперт комиссии общественного совета при Минстрое по ЖКХ Гайк Багдасарян считает, что во время установки тарифов, соответствующие структуры основываются на прогнозах социально-экономического развития страны. По прогнозам Центробанка, рост цен в 2022 году составит 4-4,5 процента, на конец 2021-го — 7,4-7,9 процента. А повышение цен напрямую зависит от прогнозов среднегодовой инфляции.