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О чем молятся святому Серафиму. Текст главной молитвы для чтения 11 декабря

4:30:3912/10/2021,София Мальцева
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Он уже много раз был заключен в тюрьму и провел годы в лагерях. Можно было бы подумать, что к этому времени они оставили бы его в покое.

Он неуклонно в течение почти полувека, со дня, когда стал священником, делал все, чтобы восстановить разрушенную церковь, а также вести аскетическую жизнь. Фото: Pixabay.com

Святой Серафим, который был в миру Леонидом Михайловичем Чичаговым, родился через 25 лет после смерти святого Серафима Саровского, оказавшего самое важное влияние на его жизнь, 9 января 1856 года в Санкт-Петербурге.

Будучи взрослым человеком, святитель участвовал в сражении и видел ужасающее отсутствие надлежащей медицинской помощи раненым на поле боя. Он прослушал несколько курсов по медицине и написал две книги о том, что должно быть предоставлено с медицинской точки зрения на полях сражений. Эти книги все еще в печати. В 34 года он уволился из армии, и стал готовиться в священничество, спустя три года Леонид был рукоположен в сан священника под именем Серафим. Он неуклонно в течение почти полувека, со дня, когда стал священником, делал все, чтобы восстановить разрушенную церковь, а также вести аскетическую жизнь.

Однако его не обошли стороной революционные события того времени. В 1922 году Серафим был арестован большевистским правительством и заключен в тюрьму. Его освободили в 1927 году, когда выразил поддержку исполняющему обязанности местоблюстителя митрополиту Сергию (Страгородскому).

Он уже много раз был заключен в тюрьму и провел годы в лагерях. Можно было бы подумать, что к этому времени они оставили бы его в покое. Он был очень стар, но все еще в здравом уме.
Прикованного к постели 82-летнего святителя арестовали и вынесли из дома на носилках, а затем отправили в Таганскую тюрьму. В декабре 1937 года его расстреляли на Бутовском полигоне.


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традициимолитвапраздникихристианство.день памяти Святителя Серафима
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